Peinlich: Abgeordnete scheitern an einfacher Jugoslawien-Frage (VIDEO)

Sechs Republiken, eine Frage – und manche kroatische Abgeordnete kamen dabei ins Schwitzen. Ein Test mit überraschenden Ergebnissen.

Im kroatischen Parlament haben wir eine einfache, aber aufschlussreiche Frage gestellt: Können die Abgeordneten die Republiken des ehemaligen Jugoslawiens aufzählen? Zur Erinnerung – die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien umfasste sechs Teilrepubliken: Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Kroatien, Mazedonien, Slowenien und Serbien. Hinzu kamen die beiden autonomen Provinzen Vojvodina (autonome Provinz in Nordserbien) und Kosovo, die innerhalb Serbiens bestanden.

Manche Abgeordnete hatten die Antwort sofort parat. Arsen Bauk von der SDP lieferte die Aufzählung kurzerhand in alphabetischer Reihenfolge – und fragte dann noch nach, ob man auch die Hauptstädte wissen wolle. Ähnlich souverän zeigten sich Marijana Puljak von Centar, Zeljka Turk von der HDZ, Ivica Ledenko von Most sowie Mario Mikulinovic, ebenfalls SDP.

Wissenslücken im Parlament

Anderen fiel die Antwort deutlich schwerer. Sanja Bjezancevic, ebenfalls SDP, kam zunächst gut in Fahrt – bis sie ins Stocken geriet: „Albanien? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich hätte so zählen sollen… (an den Fingern).“ Mit etwas Unterstützung schaffte sie es schließlich doch, die Republiken vollständig aufzuzählen. Besondere Schwierigkeiten bereitete ihr die autonome Provinz Vojvodina, die ihr erst nach einem Hinweis wieder einfiel.

Armin Hodzic, Abgeordneter im Klub der nationalen Minderheiten und mit 30 Jahren einer der Jüngeren im Haus, tappte kurz in dieselbe Falle – er dachte zunächst, Albanien sei Teil der SFRJ gewesen, korrigierte sich aber rasch selbst: „Ich bin etwas jünger, nur ein bisschen. Aha, Albanien war es nicht, stimmt. Das war falsch.“

Einige Abgeordnete erklärten ihre Unsicherheit damit, dass sie die bereits genannten Staaten nicht mitgezählt hatten und so den Überblick verloren. Andere verwiesen auf ihr Alter – als Angehörige jüngerer Generationen hätten sie zur Jugoslawien-Ära keinen persönlichen Bezug mehr.

Besonders die autonomen Provinzen erwiesen sich als blinder Fleck.