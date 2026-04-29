Attacke mit Nagelschere am Westbahnhof – zwei Verletzte

Am Westbahnhof eskaliert ein Streit – und endet mit zwei Verletzten. Die Tatwaffe ist so alltäglich wie erschreckend.

Wieder Gewalt am Wien-Westbahnhof: Zeugen beobachteten die bedrohlichen Szenen und verständigten sofort die Polizei. Nach einem Streit soll eine Frau am Dienstag eine Nagelschere gezückt und damit zwei Personen im Gesicht sowie am Hals verletzt haben.

Die neuen Sicherheitsmaßnahmen entlang der U-Bahn-Linie U6 waren kaum angekündigt, da erschüttert ein weiterer Gewaltvorfall eine der künftigen Schutzzonen: Bereits am Dienstag wurden bei der Station Wien-Gumpendorfer Straße zwei Männer verletzt – einer davon mit einer blutenden Kopfwunde. Nur 24 Stunden später folgte der nächste Zwischenfall, diesmal an der Station Wien-Westbahnhof.

Attacke mit Nagelschere

Gegen 15.30 Uhr wurden Polizeibeamte zur U-Bahn-Station gerufen, nachdem ein heftiger Streit zwischen drei Personen vollständig außer Kontrolle geraten war und zwei Menschen verletzt zurückließ. Als die Einsatzkräfte eintrafen, bot sich ein alarmierendes Bild: Eine 39-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann wiesen Schnittverletzungen im Gesichts- und Halsbereich auf.

Ersten Zeugenaussagen zufolge war es zuvor zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen den beiden Verletzten und einer weiteren Frau gekommen. Diese soll eine Nagelschere herausgezogen und die beiden damit attackiert haben, bevor sie in Richtung Emil-Maurer-Park flüchtete.

Festnahme & Tatwaffe

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Kurz darauf konnte eine 40-jährige rumänische Staatsangehörige angehalten werden, wie Polizeisprecherin Julia Schick berichtet. Sie wurde vorläufig festgenommen.

Die mutmaßliche Tatwaffe, eine Nagelschere, wurde noch am Tatort sichergestellt. Die 39-jährige Verletzte musste mit der Rettung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 38-jährige Mann hingegen konnte nach der Erstversorgung vor Ort in die häusliche Pflege entlassen werden.