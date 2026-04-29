Ganz Wien feiert: Maibaum-Spektakel und Feste rund um den 1. Mai

Wien feiert den Mai – mit Musik, Tanz und einem uralten Brauch, der die Stadt jedes Jahr aufs Neue in Bewegung versetzt.

Mit dem Frühling kehrt auch einer der lebendigsten Bräuche des Wiener Jahreskalenders zurück: das Aufstellen des Maibaums. Bereits in vorchristlicher Zeit galten Bäume als Verbindung zwischen Himmel und Erde – aufgestellt, um Fruchtbarkeit und Glück zu erflehen. Im Mittelalter avancierte der festlich geschmückte Maibaum schließlich zum Symbol der sogenannten „Tanzfreiheit“, denn nach der Fastenzeit war das Feiern und Tanzen endlich wieder erlaubt.

Bis heute bietet dieses Fest Gelegenheit, gemeinsam Musik zu erleben, zusammenzukommen und das Erwachen der Natur zu begehen. Wer am 30. April oder 1. Mai den Frühling gemeinsam willkommen heißen möchte, nimmt an einem Brauch teil, dessen Wurzeln weit in die Geschichte reichen.

Feste am 30. April

Rund um den Ersten Mai bietet Wien gleich an mehreren Orten die Möglichkeit, das Maibaumaufstellen mitzuerleben. Am 30. April finden folgende Veranstaltungen statt:

– Ottakringer Frühlingsfest mit Maibaum-Aufstellen

– Maibaumfest Wien-Simmering/Enkplatz

– Maibaumfest Aspern

– Jo, Mai! – am Schlingermarkt

– Maifest Wien-Hernals/Elterleinplatz

– Maibaumaufstellen im Prater/Riesenradplatz

– Maibaumfest im Tiergarten Schönbrunn/Gasthaus Tirolergarten

– „Aufg’stellt is'“ – Maibaum am Platz in Wien-Hietzing

Das Ottakringer Frühlingsfest findet von 14:00 bis ca. 17:30 Uhr am U3-Vorplatz Wien-Ottakring/Paltaufgasse, 1160 Wien statt. Ab 14:00 Uhr gibt es Kinderprogramm mit Basteln, Spielen, Karussell, Trampolin und Riesenluftrutsche, um 16:30 Uhr tritt der Ottakringer Chor auf, ab 17:00 Uhr erfolgt das Maibaumaufstellen mit Postmusik und ab 18:00 Uhr klingt das Fest mit Musik aus. Mit dabei sind Erfrischungen, ein Foodtruck und Informationen aus der Nachbarschaft (GB*, MA 22, MA 48).

Das Maibaumfest Wien-Simmering findet von 15:00 bis ca. 21:00 Uhr am Enkplatz, 1110 Wien statt. Ab 15:00 Uhr beginnt ein gemütliches Soft Opening mit kreativem Kinderprogramm der Kinderfreunde Simmering, Luftballontieren und einem Mobilitätscheck von Health Temple Simmering. Ab 16:30 Uhr spielt das Blasorchester der Wiener Netze, es folgen Bieranstich und das feierliche Maibaumaufstellen gemeinsam mit Bezirksvorsteher Thomas Steinhart und Pfarrer P. Mag. Jan Soroka, CR, sowie Live-Musik von Soundofjoy – Christian Leisser.

Das Maibaumfest Aspern findet von 15:00 bis 22:00 Uhr in der Zachgasse, Wien-Aspern, 1220 Wien statt. Um 15:00 Uhr beginnt die Veranstaltung mit Ringelspiel und Hüpfburg, von 15:00 bis 18:00 Uhr legt DJ Haasi auf, um 18:30 Uhr treten Wiener Wahnsinn + Friends auf und ab 22:00 Uhr geht es mit einer After Show Party im Matchball Aspern weiter.

Das Fest „Jo, Mai!“ am Schlingermarkt findet von 15:00 bis 18:00 Uhr in der Zachgasse, Wien-Floridsdorf, 1210 Wien statt. Um 15:00 Uhr beginnt die Veranstaltung mit einem Bieranstich, danach spielt das Döblinger Bläserquartett. Für Speis und Trank sorgt der Markt selbst – ganz dem Frühling am Markt entsprechend.

Das Maifest Wien-Hernals findet ab 14:00 Uhr am Elterleinplatz, 1170 Wien statt. Gemeinsam wird der Maibaum aufgestellt, begleitet von einem festlichen Platzkonzert der Blasmusik der Post und Telekom Wien. Für das leibliche Wohl sorgt die Volkshilfe Hernals.

Das Maibaumaufstellen im Prater findet von 15:00 bis 17:00 Uhr am Riesenradplatz, Wurstelprater, 1020 Wien statt. Weitere Informationen sind gesondert verfügbar.

Das Maibaumfest im Tiergarten Schönbrunn findet von 16:00 bis 21:00 Uhr im Gasthaus Tirolergarten, 1130 Wien statt. Weitere Informationen sind gesondert verfügbar.

Das Fest „Aufg’stellt is'“ in Wien-Hietzing beginnt ab 10:30 Uhr Am Platz/Maria Hietzing, 1130 Wien. Ab 10:30 Uhr stellen Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl und die VS Am Platz gemeinsam den Maibaum auf, um 18:00 Uhr spielt die Hoch- und Deutschmeisterkapelle. Der Leo Club Wien St. Stephan sorgt für den guten Zweck, für Schmankerl und Getränke ist ebenfalls gesorgt.

Veranstaltungen am 1. Mai

Am 1. Mai finden folgende Veranstaltungen statt:

– Maikundgebung am Rathausplatz 2026

– Mercato Rosso nach der SPÖ-Maikundgebung

– Prater Maifest 2026

– 1. Maifest im Böhmischen Prater

– 36. Maibaumfest/ASK Ober Sankt Veit

– Maifest am 1. Mai mit Maibaumaufstellen in Wien-Mauer

– Maibaumfest Breitenlee

– Favoritner Maifest am Reumannplatz

– Maifest am Siebensternplatz

– Maifest der SPÖ Wien-Währing

– Ottakringer Maifest am Matteottiplatz/Sandleiten

Die Maikundgebung am Rathausplatz beginnt ab 9:00 Uhr am Wiener Rathausplatz, 1010 Wien. Unter dem Motto „Wien schafft Zukunft.“ ziehen alle 23 Bezirksorganisationen sowie befreundete Organisationen im Sternmarsch aus den Bezirken in die Innenstadt, die Schlusskundgebung beginnt gegen 10:15 Uhr. Zu den Rednern zählen Bürgermeister Michael Ludwig, Vizekanzler Andreas Babler, ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und Marina Hanke, Wiener SPÖ-Frauenvorsitzende und Gemeinderätin.

Nach der Kundgebung lädt die SPÖ Wien zum Mercato Rosso vor die Parteizentrale in der Löwelstraße, 1010 Wien. Zusätzlich gibt es im Waschsalon Karl-Marx-Hof einen Tag der offenen Tür mit Stadtspaziergängen sowie Dauer- und Sonderausstellung. Bereits am 30. April 2026 findet der Fackelzug der SPÖ-Jugendorganisationen unter dem Motto „Die Waffen nieder – Fackelzug für den Frieden!“ statt, der um 20:00 Uhr bei der Wiener Staatsoper startet und mit einem kostenlosen Abschlusskonzert von Jugo Urdens am Rathausplatz endet.

Das Prater Maifest findet von 11:00 bis 21:30 bzw. 22:00 Uhr auf der Kaiserwiese, im Wurstelprater und in der Hauptallee, 1020 Wien statt. Weitere Informationen zu Attraktionen, Abenteuern und Ermäßigungen sind gesondert verfügbar.

Das 1. Maifest im Böhmischen Prater findet von 11:00 bis 19:00 Uhr im Laaer Wald 30C, 1100 Wien statt. Von 10:00 bis 10:45 Uhr gibt es einen traditionellen Frühschoppen mit der Blasmusikkapelle Oberalaa, danach folgen Livemusik mit der Band Objekt 15, Schlagerhits mit Renate, Partystimmung mit den Partyhirschen und ein Abschluss mit Sumawind bis 19:00 Uhr. Von 13:00 bis 14:00 Uhr gibt es bei allen Fahrgeschäften verbilligte Fahrpreise sowie beim Tivoli gratis Kinderschminken.

Das 36. Maibaumfest/ASK Ober Sankt Veit beginnt ab 10:00 Uhr in der Glasauergasse/Silvingasse bzw. Glasauergasse 11, 1130 Wien. Das Programm umfasst Livemusik, Festeröffnung, Maibaumweihe und Aufstellung, eine Grillstation sowie Fassbier.

Das Maifest in Wien-Mauer beginnt ab 10:00 Uhr (Aufstellen ab 11:00 Uhr) am Maurer Hauptplatz, 1230 Wien. Auf dem Programm stehen Bandltanz mit Inklusion, Blasmusik, eine Hüpfburg für die Kleinen sowie Speis und Trank.

Das Maibaumfest Breitenlee findet von 10:30 bis 15:00 Uhr in der Breitenleer Straße 263, Schulmuseum/Alte Volksschule, 1220 Wien statt. Geboten werden Livemusik von den Flamingos sowie Kinderspiele und weitere Highlights.

Das Favoritner Maifest findet von 13:00 bis 22:00 Uhr am Reumannplatz, 1100 Wien statt. Livemusik liefern Yaman, Hirngspinster, Drunken Sailors und Cormorans, dazu gibt es Getränke, Essen, Infostände, Reden und eine Hüpfburg.

Das Maifest am Siebensternplatz findet von 13:30 bis 21:00 Uhr am Siebensternplatz, 1070 Wien statt. Livemusik spielen Die Kometen, Biederman, Collettivo Folk Palermo und Molly Duvalle, kulinarisch gibt es Sri-Lanka-Curry und Kaiserschmarrn für die Kinder sowie ein Kinderprogramm mit Hüpfburg, Schminken und Bastelstationen.

Das Maifest der SPÖ Wien-Währing beginnt ab 13:00 Uhr in der Kreuzgasse 78, 1180 Wien. Der Maiaufmarsch startet bereits um 8:15 Uhr ebendort.

Das Ottakringer Maifest am Matteottiplatz beginnt ab 15:00 Uhr am Matteottiplatz, 1160 Wien, mit Livemusik, Cevapcici und Kinderbetreuung.