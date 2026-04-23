Keine Fanmeile, Anpfiff um 4 Uhr früh – Wiens Wirte kämpfen um Fans

Gulasch um 4 Uhr früh, Frühstück beim Anpfiff – Wiens Gastro denkt sich etwas aus, um die WM-Nächte zu füllen.

Wiens Gastronomie rüstet sich für die WM – doch von großen Fanmeilen fehlt jede Spur. Ein Public Viewing auf dem Wiener Rathausplatz, wie es Fußballfans aus vergangenen Turnieren kennen, wird es nach derzeitigem Stand nicht geben. Stattdessen übernehmen die Lokale: Die Champions Sports Bar, das Chelsea und das Shebeen haben bereits bestätigt, die Spiele live zu zeigen.

Die Fußball-WM 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt – die Zeitverschiebung führt in Wien zu ungewöhnlichen Anstoßzeiten in den frühen Morgenstunden.

Rechtliche Unklarheiten

Dabei herrscht hinter den Kulissen noch einige Unklarheit. Der Nationalrat hat zwar eine Novelle der Gewerbeordnung verabschiedet, die Public Viewings künftig über sechs statt bisher vier Wochen erlaubt – doch in der Wirtschaftskammer bleiben Fragen offen. „Es wäre hilfreich, eindeutige Vorgaben zu haben, etwa ob ein Spiel, das um Mitternacht beginnt, auch komplett gezeigt werden darf“, sagt Thomas Peschta von der Wirtschaftskammer. Solange verbindliche Regelungen fehlen, könnten viele Betreiber zurückschrecken – mit dem Effekt, dass am Ende Lieferdienste die Gewinner sind, weil Fans das Turnier lieber von der Couch aus verfolgen.

Ein weiteres Knackpunkt bleibt die Sperrstunde. Mehrere Betriebe haben bereits Anträge auf Verlängerung eingereicht, wobei Genehmigungen für Veranstaltungen in Innenräumen als deutlich realistischer gelten als für Open-Air-Formate – Lärmschutzauflagen machen draußen die Hürden höher. Die teils extremen Anstoßzeiten zwingen die Gastronomen zu ungewöhnlichen Konzepten: Die Champions Sports Bar etwa serviert beim Spiel um 6.00 Uhr ein Frühstück, beim Anpfiff um 4.00 Uhr stehen Gulasch und Würstel auf der Karte.

Donauinselfest dabei

Auch das Donauinselfest greift das WM-Geschehen auf – zumindest an zwei Abenden. Am Freitag, dem 3. Juli, wird ab 20.00 Uhr eine Partie übertragen, am darauffolgenden Samstag, dem 4. Juli, beginnt die Übertragung bereits um 19.00 Uhr. Österreich ist in keinem der beiden Spiele dabei.

Ganz ohne kollektives Mitfiebern wird Wien die Weltmeisterschaft dennoch nicht erleben: Kleinere Public Viewings sind noch in Planung, konkrete Konzepte befinden sich derzeit in Ausarbeitung.