Abschiebehäftling randaliert im Flieger nach Wien – 150 Passagiere müssen raus

**Ein Abschiebehäftling, eine ausgelöste Notrutsche, evakuierte Passagiere – am Berliner Flughafen eskalierte ein Morgenflug nach Wien.**

Am Berliner Flughafen hat ein Vorfall an Bord einer Wien-Maschine zu erheblichen Verzögerungen geführt. Der Abflug war ursprünglich für 7.00 Uhr geplant; erst gegen späten Vormittag durften die Passagiere wieder an Bord. In Wien wird die Maschine mit rund zweieinhalb Stunden Verspätung erwartet.

Randalierende Abschiebehäftling

Noch vor dem Abheben geriet die Situation im Inneren des Flugzeugs außer Kontrolle – wie „Focus Online“ am Donnerstag berichtete. In den hinteren Reihen des Flugzeugs begann ein Abschiebehäftling unvermittelt zu randalieren. Die ihn begleitenden Polizeibeamten griffen daraufhin ein und brachten den Mann aus der Maschine.

Im Zuge dieser Maßnahme kam es zu einem Handgemenge – mit gravierenden Folgen. Dabei wurde an der vorderen Tür des Airbus A320 die Notrutsche ausgelöst. Sämtliche Passagiere mussten das Flugzeug verlassen.

Laut dem Bericht hat auch die betroffene Airline den Vorfall inzwischen bestätigt. Der Häftling habe sich lautstark bemerkbar gemacht, woraufhin die Entscheidung getroffen worden sei, ihn aus dem Flug zu nehmen. Die Notrutsche sei zu diesem Zeitpunkt bereits aktiviert gewesen.

Abbrüche keine Seltenheit

Wie „Focus Online“ weiters berichtet, sind derartige Vorfälle keine Ausnahme: Im vergangenen Jahr wurden 1.593 Abschiebungen unter Beteiligung der Bundespolizei abgebrochen. Die Ursachen dafür sind vielfältig – sie reichen von medizinischen Notfällen über aktiven Widerstand bis hin zu Komplikationen rund um den Flugbetrieb.

Insgesamt wurden im selben Zeitraum 22.787 Menschen abgeschoben, der überwiegende Teil davon auf dem Luftweg.