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Iran-Krieg

Trump plant totale Iran-Blockade – Ölpreis explodiert

Trump plant totale Iran-Blockade – Ölpreis explodiert
FOTO: EPA/FRANCIS CHUNG / POOL
1 Min. Lesezeit |

Der Druck auf Teheran wächst: Während die Straße von Hormus bereits stillsteht, plant Washington den nächsten Schritt.

Wie das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf US-Regierungsvertreter berichtet, hat US-Präsident Donald Trump seine Berater angewiesen, eine ausgedehnte Seeblockade gegen den Iran vorzubereiten. Eine offizielle Bestätigung dieser Pläne steht bislang aus.

Wirtschaftliche Folgen

Seit Ausbruch des Iran-Krieges vor zwei Monaten ist der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus laut Angaben der Vereinten Nationen um mehr als 95 Prozent eingebrochen. Der US-israelische Militäreinsatz gegen den Iran begann am 28. Februar. UN-Sprecher Stephane Dujarric erklärte in New York, dass die Preise für Lebensmittelrohstoffe seither um sechs Prozent gestiegen seien. Zugleich verwies er auf ein Online-Dashboard, das die wirtschaftlichen Folgen der blockierten Meerenge am Persischen Golf dokumentiert – darunter einen Anstieg des europäischen Rohölpreises um 53 Prozent.

Ziel der geplanten Maßnahme sei es, den Druck auf die iranische Wirtschaft und die Ölexporte aufrechtzuerhalten, indem der Schiffsverkehr zu und von den Häfen des Landes gezielt unterbunden wird.

KO KOSMO-Redaktion
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