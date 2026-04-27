Dubai-Schokolade und Iran-Krieg treiben Pistazien-Preise ins Extreme

Dürre, Krieg und ein viraler Schokoladentrend – hinter dem Preisrekord einer beliebten Nuss steckt mehr als nur ein schlechtes Erntejahr.

Pistazien sind teuer – und der Grund dafür ist eine ungewöhnliche Mischung aus Dürre, Krieg und viraler Schokolade. Im März kletterte der Preis für die beliebte Nuss auf rund 4,57 Dollar pro Pfund, umgerechnet etwa zehn Dollar pro Kilogramm – der höchste Wert seit 2018. Das geht aus Daten des Marktanalyseunternehmens Expane hervor, auf die die Financial Times verweist. Zwischen 2022 und 2024 stieg der Pistazienpreis um bis zu 60 Prozent, 2025 verzeichnete der Preisanstieg weitere 35 Prozent.

Druck auf Produktion

Ein wesentlicher Faktor ist die Rolle des Iran im globalen Pistazienmarkt: Das Land stellt rund ein Fünftel der weltweiten Produktion und ist in manchen Jahren für bis zu 30 Prozent der globalen Exporte verantwortlich, wie das US-Landwirtschaftsministerium festhält. Doch schon vor dem jüngsten Konflikt war der Markt unter Druck geraten – die Ernten 2025 fielen in den USA, der Türkei und im Iran schwächer aus als erwartet, wobei die iranische Ernte zusätzlich durch anhaltende Dürre belastet wurde.

Der Krieg hat die ohnehin angespannte Lage weiter verschärft. Reedereien strichen Verbindungen oder verlegten ihre Routen, Lieferungen in den Nahen Osten und nach Indien verzögerten sich und wurden teurer. Behrooz Agah von der Iran Pistachio Association erklärte, dass der Hafen Bandar Abbas am Persischen Golf – die wichtigste Exportdrehscheibe – besonders hart getroffen wurde. Ausweichrouten über Mersin, den Suezkanal oder die Eisenbahnverbindung nach China seien zwar möglich, brächten aber höhere Kosten und erhebliche Komplikationen mit sich.

Händler unter Druck

Für Händler bedeutet das vor allem eines: Unsicherheit. „Das ist wie ein Glücksspiel – wir wissen nicht, zu welchem Preis wir verkaufen sollen“, sagte Behnam Heydaripour, Geschäftsführer des Londoner Großhändlers Borna Foods. Erschwerend komme hinzu, dass die Kommunikation mit Lieferanten im Iran kaum noch funktioniere, seit das Internet dort weitgehend abgeschaltet wurde.

Auf der Nachfrageseite sorgt ein unerwarteter Trendbeschleuniger für zusätzlichen Druck: die sogenannte Dubai-Schokolade, gefüllt mit Pistaziencreme und Kadayif-Teig (feines Engelshaar-Gebäck), die 2023 in sozialen Netzwerken viral ging und seither weltweit für einen regelrechten Pistazienboom gesorgt hat.