Österreich trocknet aus – 30 Prozent weniger Regen

Österreich trocknet aus – und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Böden leiden, die Landwirtschaft kämpft.

Österreich leidet unter anhaltendem Wassermangel – und die Landwirtschaft spürt das deutlich. Seit Wochen hält eine ausgeprägte Trockenphase an, die im landesweiten Durchschnitt ein Niederschlagsdefizit von rund 30 Prozent hinterlässt. Bis dato fielen heuer österreichweit etwa 164 Liter pro Quadratmeter – rund 70 Liter weniger als üblich.

Für einen durchschnittlichen Hausgarten entspricht das einem Wasserfehlbetrag von mehr als 25 Tonnen. Besonders hart trifft es Salzburg, Kärnten, Oberösterreich, Teile Niederösterreichs sowie die Obersteiermark. Im Lungau erreichte die Niederschlagsmenge nicht einmal die Hälfte des langjährigen Mittels, im Großraum Linz lag sie nur geringfügig darüber.

Beunruhigendes Muster

Die aktuelle Situation fügt sich in ein beunruhigendes Muster ein. Bereits im vergangenen Jahr 2025 war Österreich mit einem Niederschlagsrückgang von rund 15 Prozent konfrontiert, wobei der Herbst besonders extrem ausfiel. Der laufende Trend setzt sich 2026 nahtlos fort.

Zwar brachte der Februar eine leichte Verbesserung, doch der Effekt verpuffte rasch. Der April erweist sich bislang als der niederschlagsärmste Monat des Jahres – mit weniger als der Hälfte der sonst üblichen Regenmenge.

Keine Wende absehbar

Eine baldige Wende ist nicht zu erwarten. Das Hochdruckgebiet „Uli“ dominiert weiterhin das Wettergeschehen und beschert weiten Teilen des Landes anhaltenden Sonnenschein. Lediglich in den Alpen und im Süden sind vereinzelte Regenschauer möglich, die jedoch keine nachhaltige Entspannung bringen.

Fachleute warnen schon seit Jahren vor genau dieser Entwicklung: Im Zuge der Erderwärmung werden Niederschläge seltener, dafür aber heftiger. Das birgt ein zusätzliches Risiko – ausgetrocknete Böden können Starkregen kaum aufnehmen, was die Gefahr von Überschwemmungen erhöht.