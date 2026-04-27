Seit 20 Jahren ohne Führerschein unterwegs: Polizei staunt bei Kontrolle

850 Kontrollen, ein Fahrer ohne Führerschein seit 20 Jahren – eine Verkehrskontrolle im Burgenland fördert Erstaunliches zutage.

Im Zuge einer groß angelegten Verkehrskontrolle im Burgenland hat die Polizei am Wochenende insgesamt 850 Fahrzeuglenker überprüft und dabei eine Vielzahl von Anzeigen erstattet. Besonders ins Auge stach der Fall eines 63-Jährigen, der im Ortsgebiet von Burgauberg angehalten wurde: Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann seit mehr als zwei Jahrzehnten ohne gültige Fahrerlaubnis am Steuer gesessen hatte. Die Weiterfahrt wurde ihm umgehend untersagt, eine Anzeige folgte.

Kurz darauf gab es den nächsten auffälligen Fund: In Pinkafeld hielten Beamte einen 23-Jährigen an, der nach eigenen Angaben nie im Besitz eines Führerscheins gewesen war.

Alkohol & Drogen

Unter den kontrollierten Lenkern befanden sich 22 Personen, die alkoholisiert oder unter dem Einfluss von Drogen unterwegs waren. Den höchsten gemessenen Alkoholwert wies ein 58-Jähriger im Bezirk Jennersdorf auf – sein Atemlufttest ergab 1,9 Promille.

Auch auf der A4 zog die Polizei konsequent die Zügel an: Drei Fahrern wurden die Führerscheine an Ort und Stelle abgenommen, nachdem sie bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h mit 119, 123 beziehungsweise 134 km/h gemessen worden waren.

Weitere Verstöße

Für Unverständnis sorgte darüber hinaus ein Mopedfahrer in Oberpullendorf, der mit 86 km/h durch das Ortsgebiet fuhr – sein Kennzeichen wurde sofort abgenommen. In Unterpullendorf geriet zudem ein 51-Jähriger in die Kontrolle, der alkoholisiert ein sogenanntes Tuk-Tuk (Dreirad-Fahrzeug) lenkte.

Das Messgerät zeigte einen Wert von 0,83 mg/l an, auch er wurde angezeigt.