Nach Sieg bei WM: 80 Türken attackieren russischen Boxer (VIDEOS)

Ein Sieg im Ring, der in blanke Gewalt umschlug – und eine Flucht, die noch in derselben Nacht begann.

Was als Boxabend hätte enden sollen, verwandelte sich in eine handfeste Massenschlägerei: Der UBO-Weltmeisterschaftskampf zwischen dem türkischen Boxer Emirkhan Kalkhan und dem Russen Sergei Gorokhov in der Besirli-Sporthalle eskalierte nach dem Schlusspfiff in eine gewalttätige Auseinandersetzung. Auslöser war Gorokhovs Sieg durch technischen K.o. in der zweiten Runde. Als der Sieger anschließend zu Kalkhan trat, um nach ihm zu sehen, schubste ein Mitglied aus Kalkhans Umfeld den Weltmeister zurück – und die Lage geriet vollends außer Kontrolle.

Tumult im Ring

Was folgte, war ein Tumult, der sich rasch über den Ring hinaus auf die Tribünen ausweitete. Plastikstühle flogen durch die Halle, Zuschauer drängten in den Kampfbereich. Gorokhovs Trainer wurde von einer Gruppe Männer attackiert – getreten und geschlagen.

Auch Gorokhov selbst geriet ins Visier, als er versuchte, die Angreifer aufzuhalten. Er wurde zu Boden gerissen und mit Stühlen traktiert, bis er unter der aufgebrachten Menge verschwand. Auf einem weiteren Videomitschnitt ist sein Betreuer Igor Sudalainen am Boden zu sehen, während Sicherheitskräfte und einzelne Mitglieder aus Kalkhans Team versuchten, die Situation zu entschärfen.

Aus einem türkischen Krankenhaus meldete sich Gorokhov wenig später über Instagram zu Wort. Sein Trainer Ismail habe eine Kopfverletzung erlitten und werde gerade im MRT untersucht, berichtete er. Er selbst sei glimpflich davongekommen – seine Boxhandschuhe hätten ihn vor Schlimmerem bewahrt.

Rund 80 Personen seien nach dem Kampf auf sie losgegangen, schilderte Gorokhov. Zur Situation in der Türkei äußerte er sich kritisch, betonte jedoch, dass alle Beteiligten seines Teams am Leben seien und sie mittlerweile unter Polizeischutz stünden.

Flucht aus der Türkei

Eine weitere Nacht in der Türkei wollte das Team nicht riskieren. Gorokhov und seine Begleiter traten noch in derselben Nacht die Abreise an – zunächst nach Georgien, von dort weiter nach Kaliningrad.

In einem späteren Instagram-Video bestätigte Gorokhov die sichere Ankunft in Georgien. Den WM-Gürtel hätten sie wohlbehalten in ihrem Besitz. Er dankte seinen Unterstützern und hielt fest: Russland habe nun einen Weltmeister im Boxen.