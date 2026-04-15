Massenschlägerei am Handelskai: Brutale Auseinandersetzung mit Pfefferspray und Baseballschläger (VIDEO)

Am Dienstag, dem 15. April 2026, kam es gegen 14:20 Uhr am Handelskai im 2. Wiener Gemeindebezirk zu einer gewalttätigen Massenschlägerei. Ein KOSMO-Lesereporter befand sich zufällig vor Ort und dokumentierte den Vorfall per Video. Die Aufnahmen zeigen eine Gruppe von rund 10 bis 15 jungen Männern, die sich zunächst lautstark stritten und anschließend eine brutale Schlägerei lieferten.

Laut dem Augenzeugen begann alles am Handelskai 386. „Wir standen zunächst vor dem Autohaus Beyschlag. Dort waren sie bereits lautstark“, berichtet der Lesereporter gegenüber KOSMO. „Danach sind wir weiter zur Bushaltestelle gegangen. Dort habe ich mit der Aufnahme begonnen.“ Was als verbale Auseinandersetzung begann, eskalierte innerhalb kürzester Zeit.

Pfefferspray und Baseballschläger im Einsatz

Das Video zeigt, wie die Situation plötzlich kippt: Aus der hitzigen Diskussion wird eine handfeste Massenschlägerei. Dabei kamen offenbar auch Pfefferspray und ein Baseballschläger zum Einsatz. Mehrere Beteiligte gehen aufeinander los, während ein Linienbus der Wiener Linien unmittelbar an der Kreuzung vorbeifährt – direkt neben dem Geschehen. Passanten versuchten offenbar, dem Tumult auszuweichen.

Der Lesereporter gab an, sich zunächst „nichts dabei gedacht“ zu haben, als die Gruppe laut wurde. Erst als die Lage eskalierte, begann er zu filmen. Das Video liegt der KOSMO-Redaktion exklusiv vor.

Schauplatz in unmittelbarer Nähe zu Integrationszentrum

Bemerkenswert ist die Umgebung des Vorfalls: In unmittelbarer Nähe des Tatortes – am Handelskai 388, Eingang Wehlistraße 299 – befindet sich ein Standort des Bildungs- und Beratungsunternehmens „die Berater“. Das Unternehmen führt dort im Auftrag des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) Deutschkurse auf A1-Niveau für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte ab 15 Jahren durch. Neben dem Sprachunterricht werden auch Werte- und Orientierungswissen vermittelt.

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Ob ein Zusammenhang zwischen den Kursteilnehmern und den an der Schlägerei beteiligten Personen besteht, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigt.

Wer sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Brigittenau oder an die KOSMO-Redaktion zu wenden.