Der Schnellzug zwischen Wien und Belgrad sollte längst fahren. Stattdessen: gebrochene Fristen, Softwarefehler und Funkstille. KOSMO hat recherchiert – und eine Farce aufgedeckt.

Alle Infos zu Preis, Fahrzeit und Fahrplan: Zug Wien–Belgrad 2026: Preis, Fahrzeit, Starttermin – alle Infos

Der Zug Wien Belgrad 2026 war das große Versprechen: Am 27. März 2026 sollte der erste Passagierzug auf der neuen Strecke Budapest–Belgrad rollen. Die Tickets waren kalkuliert, die Fahrpläne standen fest. Gleichzeitig hatten sich die Politiker gegenseitig auf die Schulter geklopft – Ungarns Außenminister Péter Szijjártó bestätigte das Datum persönlich, während Serbiens Bauministerin Aleksandra Sofronijević von einem „historischen Moment” sprach.

Ungarns Außenminister Péter Szijjártó (Foto: EPA/OLIVIER HOSLET)

Allerdings passierte am 27. März: nichts. Kein Zug fuhr, keine Passagiere stiegen ein, keine Durchsage ertönte. Stattdessen herrschte Stille auf den Bahnsteigen.

Auch Mitte April hat sich daran nichts geändert. Deshalb lohnt es sich, genauer hinzusehen – denn die Geschichte hinter diesem Scheitern ist bezeichnender als jede Verspätungsansage.

Der Ball liegt bei den Ungarn

Tatsächlich hat Serbien seinen Streckenabschnitt nach eigenen Angaben bereits am 8. Oktober 2025 für den Personen- und Güterverkehr freigegeben. Die CRRC-Züge stehen bereit, die serbische Infrastruktur funktioniert. Folglich liegt das Problem auf der anderen Seite der Grenze.

Zug Wien Belgrad 2026: Chinesische Software bremst europäische Standards aus

Die technischen Hintergründe der Verzögerung sind brisant. Denn sie zeigen die Widersprüche eines Mega-Projekts, das mit chinesischem Geld und chinesischer Technik auf europäischem Boden umgesetzt werden soll.

Im Kern geht es um das ETCS – das European Train Control System. Dieses Sicherheitssystem ist Pflicht für den Personenverkehr bei 160 km/h. Ohne Zertifizierung darf kein Passagierzug auf die Strecke. Wie das Fachportal RailTech berichtet, ist genau dieses System das Nadelöhr.

Konkret bedeutet das: Die chinesischen Auftragnehmer haben es nicht geschafft, das ETCS-System zum Laufen zu bringen. Das berichtet das ungarische Investigativportal Telex.hu unter Berufung auf Insider. Bei der ersten Testrunde traten Softwarefehler auf. Daraufhin erhielt der chinesische Subunternehmer eine Frist bis zum 7. April, um eine korrigierte Version zu liefern.

Selbst wenn diese Korrekturen klappen, folgt allerdings ein langer Prozess: Zunächst Computertests, dann Testfahrten bei 160 km/h über 20.000 Kilometer – fehlerfrei, ohne Unterbrechung. Das ungarische Bauministerium räumt ein: Solche Prozesse dauern „in der Regel mindestens drei Monate”.

Darüber hinaus bleibt die technische Kompatibilität zwischen dem ungarischen und dem chinesisch gebauten ETCS in Serbien ungeklärt. Laut European Western Balkans ist nach wie vor unklar, ob serbische Züge in Ungarn oder ungarische Züge in Serbien fahren können.

Die Experten sind weg – mitten im Testprozess

Als wäre das nicht genug, kommt ein weiteres Problem hinzu: Laut Telex.hu haben in den vergangenen drei Monaten zwei der erfahrensten ETCS-Spezialisten die ungarische Bahn MÁV verlassen. Dabei handelt es sich um genau jene Fachleute, die für die nötigen Computertests unverzichtbar wären.

Die Gründe für ihren Abgang sind nicht offiziell bekannt. Klar ist jedoch, dass ihr Weggang den ohnehin stockenden Prozess zusätzlich ausbremst.

Vučić sagt: „Fertig.“ Srbija Voz sagt: „Wir wissen nichts.“

Besonders auffällig ist der Widerspruch auf serbischer Seite. Am 28. März – also einen Tag nach dem verpassten Starttermin – trat Präsident Aleksandar Vučić vor die Kameras. Er erklärte, die Strecke sei „fertig” und werde getestet. Außerdem sei der Soko-Zug bereits auf ungarischem Gebiet unterwegs gewesen.

Nahezu zeitgleich gab das Call Center von Srbija Voz jedoch bekannt, man habe „keine Informationen” über den Beginn des Personenverkehrs. Fertig und gleichzeitig ohne Termin? Die Widersprüche könnten kaum größer sein, wie auch das serbische Magazin Vreme dokumentiert.

Ungarische Wahlen als bequeme Ausrede?

In diesem Zusammenhang ist ein Detail wichtig: Am 12. April fanden in Ungarn Parlamentswahlen statt. Politische Beobachter gehen davon aus, dass die Regierung Orbán kein Interesse daran hatte, kurz vor dem Urnengang ein halbfertiges Prestigeprojekt einzuweihen – und so Kritikern Munition zu liefern.

Ungarische Regierungspolitiker blieben in den Wochen vor der Wahl dementsprechend auffällig still. Es gab keine Updates, keine neuen Termine und kein Wort zu den technischen Problemen.

Viktor Orbán (FOTO: EPA/Olivier Matthys)

Güterzüge fahren, Passagiere warten – der Zug Wien Belgrad 2026 bleibt Theorie

Besonders ironisch ist dabei Folgendes: Güterzüge verkehren seit dem 27. Februar auf der Strecke. Die Infrastruktur – Gleise, Elektrifizierung, Bahnhöfe – ist fertig. Rein physisch ist also alles bereit.

Der Güterverkehr läuft jedoch unter erheblichen Einschränkungen: Die Kapazität bleibt stark begrenzt, weil das Zugsicherungssystem nicht voll funktioniert. Die Züge fahren quasi „auf Sicht” – für Passagiere bei Tempo 160 wäre das undenkbar.

Hinzu kommt ein konkreter Vorfall: Bei einer Testfahrt funktionierten an drei Bahnübergängen die Schranken nicht, wie das serbische Magazin Nedeljnik meldete. Zudem sprang auf der Strecke Subotica–Szeged ein Zug aus den Schienen. Seitdem verkehrt die ungarische Verbindung nur noch bis zum Bahnhof Palić.

Sicherheitsbedenken nach dem Drama von Novi Sad

Zusätzlich verkompliziert wird die Lage durch die Folgen eines Unglücks: Nach dem Einsturz des Vordachs am Bahnhof von Novi Sad im November 2024, bei dem mehrere Menschen ums Leben kamen, forderte der ungarische Verkehrsminister János Lázár eine TÜV-Zertifizierung aus Deutschland als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme.

Technisch ist das zwar nicht vorgeschrieben, politisch aber nachvollziehbar. Dennoch bedeutet es in der Praxis einen weiteren Zeitverlust.

Was Sofronijević jetzt sagt: „Spätestens Mai“

Aleksandra Sofronijević, Ministerin für Bau, Transport und Infrastruktur von Serbien gibt sich inzwischen etwas vorsichtiger als noch vor wenigen Monaten:

„Wir sprechen mit den ungarischen Kollegen, und deren Versprechen ist, dass die Strecke im April, spätestens im Mai dieses Jahres vollständig fertiggestellt wird.” – Aleksandra Sofronijević, Bauministerin

Ob dieses Versprechen jedoch mehr Gewicht hat als die vielen vorangegangenen, bleibt fraglich. Die bisherige Erfahrung spricht eindeutig dagegen.

Aleksandra Sofronijević – Ministerin für Bau, Transport und Infrastruktur von Serbien (Foto: zVg.)

Was die Verzögerung für den Zug Wien Belgrad 2026 konkret bedeutet

Für die von den ÖBB geplante Direktverbindung ist die Lage somit klar: Solange der Abschnitt Budapest–Belgrad nicht für Passagiere freigegeben ist, gibt es auch keinen Zug Wien Belgrad 2026. Die ÖBB und MÁV planen zwar weiterhin zwei tägliche Zugpaare auf der Gesamtstrecke – doch ohne ETCS-Freigabe auf ungarischer Seite bleibt das reine Theorie.

Alle Details zu Preis, Fahrzeit & Fahrplan: Zug Wien–Belgrad 2026: Preis, Fahrzeit, Starttermin – alle Infos

Die Realität sieht daher so aus: Vor dem Sommer wird kein Passagierzug auf der Strecke Budapest–Belgrad fahren. Und der Wiener Anschluss? Der steht in den Sternen.

Ein Milliardenprojekt im Schwebezustand

Die Kosten für den ungarischen Streckenabschnitt belaufen sich auf rund zwei Milliarden Euro, bezahlt durch chinesische Kredite. Damit ist es eines der größten Projekte, die China im Rahmen der Belt-and-Road-Initiative in Europa realisiert.

Dass ausgerechnet dieses Vorzeigeprojekt an einem europäischen Sicherheitssystem scheitert, das die chinesischen Auftragnehmer nicht zum Laufen bringen, hat eine fast symbolische Qualität.

Fazit: Der Zug Wien Belgrad 2026 – eine Farce mit Ansage

Was bleibt, ist das Bild eines Projekts, das seit über einem Jahrzehnt mehr versprochen als gehalten hat. Die Schienen liegen, die Bahnhöfe stehen, die Züge sind da. Doch die Software funktioniert nicht, die Experten sind weg, und niemand übernimmt Verantwortung.

Serbien zeigt auf Ungarn. Ungarn schweigt. China liefert fehlerhafte Software. Und hunderttausende Menschen in der Diaspora, die sich auf eine schnelle, günstige Verbindung in die Heimat gefreut haben, müssen weiter warten.

KOSMO bleibt dran und wird berichten, sobald es ein konkretes neues Datum gibt.