Sie wurde bekannt, weil sie in Katar die Kleiderordnung sprengte – heute sprengt sie die Boxen auf internationalen Festivalbühnen. Ivana Knöll, das kroatische It-Girl, das die Welt als @knolldoll kennt, ist auf dem Weg nach ganz oben.

Ihr bürgerlicher Name ist Ivana Knöll – aber die Welt kennt sie als KnollDoll. Geboren am 16. September 1992 in Frankfurt, aufgewachsen in Zagreb: Die Kroatin mit deutschem Geburtsort hat sich ihren Platz im internationalen Rampenlicht hart erkämpft. Schon früh war klar, dass diese Frau keine gewöhnliche Karriere anstreben würde. 2016 wurde sie zur Miss Kroatien gekürt – ein erster Meilenstein auf einem Weg, der noch weit führen sollte.

Heute zählt sie rund 3 Millionen Follower auf Instagram und ist unter dem Handle @knolldoll eine der bekanntesten kroatischen Persönlichkeiten im Netz – weit über die Grenzen der Diaspora hinaus.

Der WM-Moment, der alles veränderte

Der echte Durchbruch kam im Winter 2022. Bei der FIFA-Weltmeisterschaft in Katar wurde Ivana Knöll zum viralen Phänomen. Mit ihren gewagten, kroatisch-karierten Outfits trotzte sie mutig den strengen Kleidervorschriften im Gastgeberland – und wurde binnen weniger Tage zum meistfotografierten Fan der Welt. Die internationale Presse kürte sie zur „heißesten Fußballfan der Welt“, ihre Follower-Zahl explodierte von unter einer Million auf über drei Millionen.

Was viele als kurzlebigen Hype abtaten, erwies sich als solides Fundament: Ivana nutzte die Aufmerksamkeit klug, baute ihre Marke aus und steuerte ihren Ruhm aktiv – statt sich einfach mitreißen zu lassen.

Von der Tribüne hinter die Decks: Ivana Knöll als DJ

Was kaum jemand erwartet hatte: Ivana Knöll entpuppte sich als echtes Musiktalent. Unter ihrem Künstlernamen KnollDoll begann sie, als DJane aufzutreten – und das auf Bühnen, von denen viele Nachwuchs-DJs nur träumen.

Der wohl symbolträchtigste Moment ihrer neuen Karriere: Am 12. Juli 2024 eröffnete sie das Ultra Europe Festival in Split – ausgerechnet beim 10-jährigen Jubiläum des renommiertesten elektronischen Musikfestivals Kroatiens. Vor Zehntausenden Fans zeigte sie, dass hinter dem It-Girl-Image echtes DJ-Können steckt.

Seitdem reißen die Buchungsanfragen nicht ab. Auftritte in Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika stehen auf ihrer Liste – Mykonos, Miami, Ibiza, internationale Club-Touren. Ihr Sound bewegt sich zwischen EDM, Pop und Latin Beats – ein Mix, der zum globalen Lifestyle-Image der KnollDoll wie gemacht ist.

„Sie wollten aus mir einen ‚Sexy Boy‘ machen“

Im März 2025 sprach Ivana Knöll im TMZ Sports Interview erstmals offen über die Herausforderungen ihrer DJ-Karriere. Ein Agent hatte ihr zu Beginn geraten, ihr Aussehen herunterzuspielen und sich wie ihre männlichen Kollegen zu kleiden – quasi den „Sexy Boy“-Look anzunehmen. Ivana lehnte ab. Klar und deutlich.

„Ich werde nicht so tun, als wäre ich jemand anderes. Das ist nicht, wer ich bin.“ — Ivana Knöll alias KnollDoll, TMZ Sports Interview, März 2025

Die Entscheidung zahlte sich aus. Heute gilt sie als Beweis dafür, dass Frauen im DJ-Business nicht zwischen Femininität und Ernsthaftigkeit wählen müssen. Für viele junge Frauen in der Diaspora ist diese Haltung weit mehr als ein Lifestyle-Statement – es ist eine Botschaft.

Musikerin, Unternehmerin, Markenbotschafterin

Ivana Knöll ist längst mehr als ein Gesicht. Sie hat ihre eigene Modemarke aufgebaut: KnollDoll steht für kroatischen Fan-Style – die sogenannten CROkinis sind bei Fußballfans weltweit beliebt und auf knolldoll.com erhältlich.

Dazu kommt nun auch der Schritt in die Musikproduktion: Sie unterzeichnete ihren ersten Track beim renommierten Label Revealed Recordings – bekannt als das Haus von Hardwell. Die Single erschien im November 2024 und markierte den nächsten Schritt vom DJ-Pult in die Studio-Welt.

Kroatien trägt sie im Herzen – und im Outfit

So weit sie auch reist: Kroatien bleibt der Kern ihrer Identität. Das karierte Muster, die Farben des Kockasti – Ivana Knöll trägt sie nicht nur auf der Haut, sondern in allem, was sie tut. Mit der WM 2026 am Horizont darf man davon ausgehen, dass KnollDoll auch diesmal wieder für Furore sorgen wird – diesmal vielleicht nicht nur als Fan, sondern als DJane, die in den offiziellen Playlists der Weltmeisterschaft vertreten ist.

Ein kroatisches It-Girl, das die Welt verändert? Schon passiert. Jetzt kommt der Soundtrack dazu.