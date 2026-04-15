Serbisch-kroatischer Hollywood-Hit erobert Amazon und Apple TV

Ein Sci-Fi-Blockbuster, zwei verfeindete Länder, ein gemeinsames Projekt – und Hollywood schaut bereits hin.

Ein Kinofilm als Brückenbauer zwischen zwei Ländern, die eine komplizierte Geschichte verbindet – das klingt nach mehr als bloßer Unterhaltung. „Storm Rider“, im Original „Gospodar Oluje“, feierte zuletzt seine Premieren in Belgrad und Zagreb und gilt als erstes hochbudgetiertes serbisch-kroatisches Filmprojekt mit echtem Hollywood-Format.

Dabei hatte der Streifen seinen großen Auftritt bereits zuvor in Los Angeles, wo auch Bogdan Bogdanovic, Kapitän der serbischen Basketball-Nationalmannschaft, als Ehrengast auf dem roten Teppich erschien. In den Vereinigten Staaten lief der Film in einer Rekordzahl von Kinos quer durch alle Bundesstaaten – Millionen Zuschauer sahen ihn bereits auf der großen Leinwand.

Starkes Team

Hinter dem Science-Fiction-Blockbuster, der an der Adriaküste sowie in Belgrad gedreht wurde, stehen gleich zwei Regisseure aus der Region: der Serbe Zoran Lisinac, der als Co-Regisseur und Drehbuchautor des heimischen Kassenschlagers „Toma“ bekannt wurde, und der Kroate Domagoj Mazuran. Produziert wurde das Projekt von Neb Chupin, einem in Hollywood bestens vernetzten Mann, der in der Vergangenheit bereits mit John Travolta und John Malkovich zusammenarbeitete.

Als ausführende Produzenten zeichnen außerdem die beiden Serben Vladimir Lisinac und Miroslav Mogorovic verantwortlich. Ermöglicht wurde die Produktion auch durch das Filmförderprogramm der Republik Serbien.

Internationale Besetzung

Besonders bemerkenswert ist die Besetzung: Neben internationalen Größen wie James Cosmo, bekannt aus „Game of Thrones“, Caroline Goodall aus „Schindler’s List“, Marco Ilsø aus „Vikings“, Sara Sofie Boussnina aus „Dune: Sisterhood“ sowie Gilles Geary aus „The Islander“ sind auch renommierte Schauspieler aus der Region zu sehen – darunter Goran Bogdan, Sergej Trifunovic und Ivana Dudic.

„Storm Rider“ läuft derzeit in serbischen Kinos im Vertrieb von MegaCom sowie in den CineStar-Kinos in Kroatien.

Wer den Film lieber von der Couch aus genießen möchte: Er ist ab sofort auf Amazon und Apple TV verfügbar.