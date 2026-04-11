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Abschied

Belgrader Arena trauert um Basketball-Legende Vujosevic (VIDEO)

Belgrader Arena trauert um Basketball-Legende Vujosevic (VIDEO)
FOTO: EPA/ANDREJ CUKIC
1 Min. Lesezeit |

Belgrad nimmt Abschied – und eine ganze Sportgeneration mit ihm. Dusko Vujosevic hinterlässt eine Lücke, die kaum zu füllen ist.

Die Belgrader Arena erlebte eine Nacht voller Emotionen – ein letzter, bewegender Abschied von einem Mann, der eine ganze Ära geprägt hat. Dusko Vujosevic verstarb vergangenen Mittwoch im Alter von 67 Jahren nach gesundheitlichen Komplikationen.

Letzter Abschied

In einer bis auf den letzten Platz gefüllten Halle strömten die Partizan-Fans zusammen, um ihrem Trainer die letzte Ehre zu erweisen – einem Mann, dessen Wirken tief in der DNA des Vereins verankert ist und dessen Einfluss auf Generationen von Spielern bis heute spürbar bleibt.

23 Titel holte Vujosevic mit Partizan Belgrad, kein anderer Cheftrainer in der Geschichte des Klubs war erfolgreicher. In vier Perioden zwischen 1987 und 2015 prägte er den Verein wie kein anderer.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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