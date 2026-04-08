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Trauerfall

Basketball-Legende Duško Vujošević nach schwerer Krankheit gestorben

Basketball-Legende Duško Vujošević nach schwerer Krankheit gestorben
Foto: epa/ALBERT OLIVE
1 Min. Lesezeit |

Der europäische Basketball verliert eine seiner bedeutendsten Stimmen – Dusko Vujosevic ist nach langer Krankheit gestorben.

Dusko Vujosevic, eine der prägendsten Persönlichkeiten des europäischen Basketballs, ist tot. Der renommierte Trainer hatte in den vergangenen Jahren schwer mit seiner Gesundheit zu kämpfen – vor allem seine Nieren bereiteten ihm anhaltende Probleme. 2025 unterzog er sich in Belarus einer Transplantation.

Zuletzt verschlechterte sich sein Zustand dramatisch: Komplikationen mit Herz und Lunge führten zu einem Krankenhausaufenthalt im März dieses Jahres, wie serbische Medien berichten.

Vujosevics Trainerkarriere

Die tiefsten Spuren hinterließ Vujosevic als Cheftrainer von Partizan Belgrad. Darüber hinaus stand er an der Seitenlinie von OKK Belgrad, Mladost Zemun, Oksimesa, Roter Stern Belgrad, Brescia, Pistoia, Pesaro, Radnički Belgrad, ZSKA Moskau, Limoges und Cluj.

Auch auf internationalem Parkett bewies er seine Klasse – als Nationaltrainer führte er sowohl Serbien und Montenegro als auch Bosnien und Herzegowina.

KO KOSMO-Redaktion
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