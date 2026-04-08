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WEGA-Einsatz

Amok-Drohung versetzt Wiener Schule in Ausnahmezustand

Amok-Drohung versetzt Wiener Schule in Ausnahmezustand
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Cobra, WEGA, Großeinsatz – ein einziger Anruf hat eine Wiener Schule in den Ausnahmezustand versetzt.

Ein anonymer Drohanruf hat am Mittwoch in einer Wiener Schule einen umfangreichen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Behörden reagierten unverzüglich: Neben regulären Einsatzkräften wurden auch Spezialeinheiten wie Cobra und WEGA an den Einsatzort beordert. Sowohl das Schulgebäude selbst als auch das umliegende Gelände wurden systematisch und vollständig durchsucht, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.

Kein Befund

Die aufwendige Suchaktion verlief ohne Befund. Polizeisprecherin Irina Steirer bestätigte gegenüber „Heute“, dass keinerlei gefährliche Gegenstände oder Substanzen aufgefunden wurden. Hinweise auf eine tatsächliche Bedrohung gab es vor Ort also nicht.

Wer hinter dem anonymen Drohanruf steckt, ist derzeit völlig unklar.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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