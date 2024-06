EM-Outfits: Ivana Knöll hat auch heuer wieder sexy Looks

Ivana Knöll, das kroatische Glamour-Gesicht der Fußball-Europameisterschaft 2024, bereitet sich erneut darauf vor, die Tribünen mit ihrer Präsenz zu beleuchten. Mit 26 Jahren hat sie schnell Ansehen gewonnen, nachdem sie zunächst während der Weltmeisterschaft in Katar aufgefallen war. Ihre auffälligen Outfits und ihre enthusiastische Unterstützung für die kroatische Mannschaft bescherten ihr nicht nur vor Ort, sondern auch über Fernsehen und Social Media weltweit Millionen von Fans.

Knöll hat ihre Reise zur EM akribisch geplant. Sie beginnt in Berlin am 10. Juni, knapp fünf Tage vor dem Auftaktspiel Kroatiens gegen Spanien. Die Aufregung steigt, da sie nicht nur dieses Spiel verfolgen wird, sondern auch die darauf folgenden Begegnungen gegen Albanien in Hamburg und Italien in Leipzig. Ihr Traum: Das kroatische Team bis zum glanzvollen Finale in Deutschland anzufeuern.

Geboren in Deutschland und aufgewachsen in Kroatien, hat Knöll bereits eine bemerkenswerte Reise hinter sich. Als bekennende Single ist sie nicht auf der Suche nach romantischen Abenteuern während der EM, sondern konzentriert sich ganz auf die Unterstützung ihrer Mannschaft. Ebenso entschieden hat sie Angebote von Magazinen und Online-Plattformen zurückgewiesen, die sie zu freizügigeren Auftritten bewegen wollten – eine klare Ansage, die ihren Charakter unterstreicht.

Berufliche Laufbahn

Neben ihrem Engagement im Fußballstadion hat Knöll eine Karriere als DJ eingeschlagen und zeigt sich offen für weitere Möglichkeiten im Entertainment, einschließlich möglicher Aufgaben als TV-Moderatorin. Ihre Vielseitigkeit und Entschlossenheit heben sie sowohl in der Welt des Sports als auch in der des Showbusiness hervor.

Ivana Knöll bereitet sich auf ihre bevorstehenden Abenteuer bei der EURO 2024 vor. Ihre Leidenschaft für Fußball und ihre Heimat Kroatien sind unübersehbar und werden zweifellos dazu beitragen, die Atmosphäre bei jedem Spiel, an dem sie teilnimmt, zu beleben.