Ivana Knoll: Durchsichtiger Auftritt mit David Guetta schockt Ibiza

Zwischen Luxus-Events und Promi-Treffen: Kroatiens bekannteste Fußball-Influencerin Ivana Knoll sorgt mit durchsichtigen Outfits und prominenten Begleitern für Aufsehen.

Ivana Knoll, die kroatische Fußball-Influencerin mit dem Hang zu gewagten Outfits, lässt es derzeit auf Ibiza so richtig krachen. Auf der spanischen Partyinsel, die seit Jahren als Hotspot der internationalen Prominenz gilt, zeigte sich die 32-Jährige bei der Eröffnung des Luxus-Events UNVRS. In den sozialen Medien präsentierte sie stolz ein Foto mit Star-DJ David Guetta, das sie mit den Worten „Mit dem legendären David Guetta bei der Eröffnung von UNVRS auf Ibiza“ kommentierte und damit prompt für Aufsehen unter ihren Followern sorgte. Doch nicht nur die prominente Begleitung ließ die Herzen ihrer Fans höherschlagen – vor allem ihr durchsichtiges Outfit, das ihre Kurven und besonders ihr üppiges Dekolleté perfekt in Szene setzte, unterstrich einmal mehr ihren Ruf als modische Grenzgängerin.

Prominente Begegnungen

Erst kürzlich plauderte Knoll über ihren USA-Aufenthalt, bei dem sie auf FIFA-Präsident Gianni Infantino traf. Der 55-jährige Fußball-Funktionär war nach Miami gereist, um die Vorbereitungen für die kommende Klub-WM zu inspizieren und sich über den Fortschritt der Planungen für die Weltmeisterschaft 2026 zu informieren, die in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird. Die für ihre freizügigen Looks bekannte Influencerin blieb auch bei diesem Treffen ihrem Image treu und posierte neben dem FIFA-Boss in typischer Knoll-Manier – mit betontem Ausschnitt und selbständigem Lächeln.

Gewagte Outfits

Die Kroatin hat längst einen Namen für ihre Begegnungen mit Weltstars. Mit ihrem auffälligen Erscheinungsbild zieht sie bei Sportgroßereignissen regelmäßig alle Blicke auf sich – besonders während der WM in Katar konnte sie ihre Bekanntheit massiv steigern. Im Mai ließ Knoll beim Electric Daisy Carnival (EDC, großes elektronisches Musikfestival) in Las Vegas die Hüllen fallen und teilte Eindrücke vom Festival mit dem knappen Kommentar „EDC mit Aussicht“.

Für den Anlass wählte sie einen durchsichtigen Latexanzug, unter dem lediglich ein schwarzer Slip zum Einsatz kam. Komplettiert wurde der Look durch einen schwarzen Pelzmantel und – als besondere Überraschung für ihre Fans – eine neue blonde Haarpracht anstelle ihrer charakteristischen schwarzen Mähne.

Die gewagte Verwandlung kam bei ihren Anhängern bestens an, die sie mit Komplimenten regelrecht überschütteten.