Heftiges Kopfballduell: Modric bricht nach Kollision zusammen (VIDEOS)

Ein Kopfballduell, ein harter Aufprall – und Luka Modric liegt am Boden. Was der Zusammenstoß angerichtet hat, sorgt für Ungewissheit.

In der 81. Minute des Duells zwischen dem AC Mailand und Juventus war das Spiel für Luka Modric abrupt zu Ende. Der kroatische Mittelfeldstratege geriet bei einem Kopfballduell mit Manuel Locatelli unglücklich unter die Räder – der Zusammenprall traf ihn hart im Gesicht, und der 38-Jährige sank sofort zu Boden, beide Hände schützend vor die Augen gepresst.

Der Aufprall ließ keine Zweifel: Modric konnte nicht weitermachen. Besonders der Augenbereich schien in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein, der Routinier signalisierte umgehend die Auswechslung.

Laut der italienischen Sportzeitung „La Gazzetta dello Sport“ wirkte der Mittelfeldstratege nach dem Spiel sichtlich benommen. Mit einer Schwellung im Bereich des Jochbeins und Eisbeutel im Gesicht verließ er das Spielfeld schwankend.

Respekt und Fairplay im Stadion

Die Auswechslung wurde im Stadion mit Applaus begleitet. Auch mehrere Juventus-Spieler suchten nach Abpfiff den Kontakt zu Modrić, darunter Kenan Yildiz und Locatelli selbst. Letzterer zeigte sich später reumütig: „Es tut mir wirklich leid. Es ist schade, wenn ein solcher Champion das Spiel verlassen muss. Ich habe mich entschuldigt – er meinte nur, ich hätte einen harten Kopf.“

Modrics Verletzung

Wie schwer die Verletzung tatsächlich ist, bleibt vorerst offen – erste Untersuchungen soll es erst heute geben. In der Kabine konnte der Routinier seine Mitspieler beruhigen und signalisierte, dass keine akute Gefahr bestehe.