Braut verletzte sich vor der Hochzeit – Personal macht Unmögliches möglich!

Ein Unfall, ein Krankenhausbett – und trotzdem Ja-Wort. Valentinas Hochzeit verlief anders als geplant, aber unvergesslich.

Ein ungewöhnlicher Fall hat sich im Krankenhaus „Srbija“ in Ost-Sarajevo ereignet, wo die heutige Hochzeit organisiert wurde. Damit wurde laut Angaben der Einrichtung bewiesen, dass die Liebe trotz unvorhergesehener Umstände einen Weg findet.

Ein Tag vor der geplanten Hochzeit landete Valentina im Krankenhaus – und doch wurde aus dem Schicksalsschlag kein Grund zur Trauer. Denn was zunächst wie das Ende aller Hochzeitsträume wirkte, entwickelte sich zu einer Geschichte, die zeigt, wie viel Menschlichkeit in einem Spitalsbetrieb stecken kann.

Hochzeit im Krankenhaus

Wegen ihrer Verletzungen war Valentina ans Bett gefesselt, an ein Verlassen der Klinik war nicht zu denken. Die sorgfältig geplante Trauung schien damit hinfällig – bis das Personal kurzerhand selbst die Initiative ergriff. Die standesamtliche Zeremonie wurde in die Räumlichkeiten des Krankenhauses verlegt, und aus einem Saal voller Monitore und Medizin wurde für einen Moment ein Ort des Festes.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halfen mit vollem Einsatz dabei, diesen besonderen Augenblick für Valentina und ihren Bräutigam Miroslav Prstojević möglich zu machen. „Das Team hat diesen wichtigen Lebensmoment mit echter Freude begleitet – und damit einmal mehr gezeigt, dass unsere Aufgabe weit über die medizinische Behandlung hinausgeht“, hieß es seitens des Krankenhauses. „Dem Brautpaar Valentina und Miroslav Prstojević wünschen wir von Herzen Gesundheit, Glück und viele gemeinsame schöne Momente.“