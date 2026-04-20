KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Wiederholungstäter

Siebenmal besoffen erwischt – Senior fährt trotzdem weiter

Siebenmal besoffen erwischt – Senior fährt trotzdem weiter
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Siebenmal erwischt, siebenmal ohne Führerschein und betrunken – ein 65-Jähriger aus Wels treibt Behörden zur Verzweiflung.

Seit Jahresbeginn 2025 wurde ein 65-jähriger Welser insgesamt siebenmal von der Polizei am Steuer erwischt – jedes Mal ohne gültigen Führerschein und unter Alkoholeinfluss, berichtet die „Kronen Zeitung“. Bei der jüngsten Kontrolle räumte der Mann gegenüber den Beamten umgehend ein, weder einen Führerschein zu besitzen noch nüchtern zu sein. Sein Atemalkohol war für die Polizisten deutlich wahrnehmbar.

Kein Alkotest

Auch bei allen sechs vorangegangenen Kontrollen war der Mann erheblich alkoholisiert angetroffen worden. Einsicht zeigt er keine – und auch diesmal verweigerte er den Alkotest. Nach geltender Rechtslage stellt die Verweigerung des Alkomatests ohne medizinisch anerkannten Grund eine Straftat dar. Die Behörden gehen in solchen Fällen automatisch vom höchsten Alkoholisierungsgrad aus, was einer Blutalkoholkonzentration von mehr als 1,6 Promille entspricht.

Drohende Konsequenzen

Dem Mann drohen nun Geldstrafen in Höhe von 1.600 bis 5.900 Euro, ein Führerscheinentzug von mindestens sechs Monaten sowie die Verpflichtung zur Nachschulung und zur Vorlage eines amtsärztlichen und verkehrspsychologischen Gutachtens. Die Polizei zeigt sich angesichts der Hartnäckigkeit des Wiederholungstäters zunehmend frustriert und spricht sich für schärfere Sanktionen aus, die Personen wie ihn wirksam abschrecken sollen.

Die drohenden finanziellen Konsequenzen scheinen den Welser bislang vollkommen unbeeindruckt zu lassen – ein Umstand, der bei den zuständigen Beamten für erheblichen Unmut sorgt.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Enthüllung
Arnautovic über China-Zeit: „Ich bin depressiv geworden“
| Religionskonflikt
Hammer-Aktion im Libanon: Israelischer Soldat zerstört Jesus-Statue
| Infrastrukturprojekt
Bosnien baut Zukunftsroute: Tunnel Hranjen rückt in nächste Bauphase
| Mission
Bosnischer Auswanderer kehrt zurück und kauft halbes Dorf (VIDEO)
| Staugefahr
Bauarbeiten bis Mai: Einschränkungen im Öffi- und Autoverkehr
MEHR AKTUELLE NEWS