Siebenmal besoffen erwischt – Senior fährt trotzdem weiter

Siebenmal erwischt, siebenmal ohne Führerschein und betrunken – ein 65-Jähriger aus Wels treibt Behörden zur Verzweiflung.

Seit Jahresbeginn 2025 wurde ein 65-jähriger Welser insgesamt siebenmal von der Polizei am Steuer erwischt – jedes Mal ohne gültigen Führerschein und unter Alkoholeinfluss, berichtet die „Kronen Zeitung“. Bei der jüngsten Kontrolle räumte der Mann gegenüber den Beamten umgehend ein, weder einen Führerschein zu besitzen noch nüchtern zu sein. Sein Atemalkohol war für die Polizisten deutlich wahrnehmbar.

Kein Alkotest

Auch bei allen sechs vorangegangenen Kontrollen war der Mann erheblich alkoholisiert angetroffen worden. Einsicht zeigt er keine – und auch diesmal verweigerte er den Alkotest. Nach geltender Rechtslage stellt die Verweigerung des Alkomatests ohne medizinisch anerkannten Grund eine Straftat dar. Die Behörden gehen in solchen Fällen automatisch vom höchsten Alkoholisierungsgrad aus, was einer Blutalkoholkonzentration von mehr als 1,6 Promille entspricht.

Drohende Konsequenzen

Dem Mann drohen nun Geldstrafen in Höhe von 1.600 bis 5.900 Euro, ein Führerscheinentzug von mindestens sechs Monaten sowie die Verpflichtung zur Nachschulung und zur Vorlage eines amtsärztlichen und verkehrspsychologischen Gutachtens. Die Polizei zeigt sich angesichts der Hartnäckigkeit des Wiederholungstäters zunehmend frustriert und spricht sich für schärfere Sanktionen aus, die Personen wie ihn wirksam abschrecken sollen.

Die drohenden finanziellen Konsequenzen scheinen den Welser bislang vollkommen unbeeindruckt zu lassen – ein Umstand, der bei den zuständigen Beamten für erheblichen Unmut sorgt.