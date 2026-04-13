Ostergebäck drohte im Ofen zu verbrennen: Raserin von Polizei gestoppt

Wegen brennender Festtagskuchen raste eine Frau mit 176 km/h über eine Landstraße – die Polizei war wenig begeistert.

Gestern Abend auf der DN 38 erlebte die Verkehrspolizei von Mangalia einen Einsatz, der in die Annalen kulinarischer Ausreden eingehen dürfte: Eine 35-jährige Lenkerin wurde mit 176 km/h auf einer Landstraße gestoppt. Ihr Erklärungsversuch gegenüber den Beamten des Biroul Siguranță Rutieră Mangalia war so ungewöhnlich wie eindeutig: „Die Cozonaci verbrennen im Ofen!“

Cozonaci sind traditionelle rumänische Hefekuchen, die besonders zu Feiertagen wie Ostern und Weihnachten gebacken werden. Sie bestehen aus einem süßen, luftigen Teig und sind meist mit Nüssen, Kakao oder Rahat (Gelee) gefüllt.

Auf rumänischen Landstraßen (DN-Straßen) gilt ein Tempolimit von 90 km/h, womit die Fahrerin um 86 km/h über dem zulässigen Limit fuhr.

Teure Backpause

Die Konsequenzen sind spürbar: 120 Tage Führerscheinentzug und eine Geldstrafe von über 1.800 Lei, was etwa 362 Euro entspricht.