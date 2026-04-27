160 km/h durch Wohngebiet – Polizei sucht Frau nach Beinahe-Kollision

Mit 160 km/h durch Wohngebiete, Rot über Ampeln – eine Frau auf einem Schutzweg entkam dem Raser nur knapp.

Die niederösterreichische Polizei hat am Sonntag einen Zeugenaufruf veröffentlicht: Gesucht wird eine Fußgängerin, die in Schwechat im Bezirk Bruck an der Leitha nur knapp von einem flüchtenden Autofahrer verfehlt worden war.

Ort des Geschehens

Der Vorfall hatte sich bereits am Samstagnachmittag ereignet. Beamte führten im Wiener Ortsgebiet Lasermessungen durch, als sie einen Pkw-Lenker registrierten, der mit 121 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs war. Trotz eindeutiger Anhaltezeichen der Polizisten wendete der Fahrer sein Fahrzeug mitten auf der Fahrbahn und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Stadtinneres davon.

Rasante Verfolgung

Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf. Der Flüchtige steuerte sein Fahrzeug weiter in Richtung Schwechat, wobei Messungen Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h ergaben. Auch im Ortsgebiet von Schwechat verlangsamte der Fahrer nicht – er war dort mit rund 125 km/h unterwegs.

Auf dieser Fahrt geriet eine Frau in Gefahr, die sich gerade auf einem Schutzweg befand. Zusätzlich fuhr der Lenker bei Rot über eine Ampel, wodurch die verfolgenden Polizisten den Wagen vorübergehend aus den Augen verloren.

Festnahme & Folgen

In der Plankenwehrstraße stellte der Mann das Fahrzeug schließlich ab und versuchte, sich zu Fuß zu entfernen. Die Beamten konnten ihn jedoch rasch stellen. Der 21-jährige Österreicher gab an, aus Furcht vor der Verkehrskontrolle geflüchtet zu sein.

Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Darüber hinaus wird er sowohl strafrechtlich als auch verwaltungsrechtlich angezeigt.

Die Fußgängerin, die den Schutzweg zum Zeitpunkt des Vorfalls überquerte, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Schwechat in der Wiener Straße zu melden.

Erreichbar ist die Dienststelle unter der Telefonnummer 059133-3295.