248 km/h statt 130: Konsequenzen für österreichischen Lenker in Kroatien

Zwei Raser, eine Autobahn, ein Tag – auf Kroatiens A1 wurden gleich zweimal Tempoexzesse gestoppt, die Folgen haben.

Auf der kroatischen Autobahn A1 hat die Verkehrspolizei Zadar am Freitag, dem 17. April, einen 45-jährigen Österreicher gestoppt, der auf dem Abschnitt zwischen Vodice und Pristeg mit 248 km/h unterwegs war – bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Die Beamten nahmen kurz nach 16 Uhr die Verfolgung auf und konnten den Fahrer schließlich zum Anhalten bringen. Ihn erwartet nun eine Geldstrafe in Höhe von 660 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot für Fahrzeuge der Klasse B auf kroatischem Staatsgebiet. Warum der Mann derart schnell fuhr, ist nicht bekannt.

Zweiter Vorfall

Nur wenige Stunden später kam es auf demselben Streckenabschnitt zu einem weiteren Vorfall dieser Art. Gegen 20 Uhr wurde ein 26-jähriger Kroate mit 222 km/h gemessen – ebenfalls weit jenseits des erlaubten Tempos.

Auch er wurde angehalten, zur Anzeige gebracht und mit einem einmonatigen Fahrverbot belegt.