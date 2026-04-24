Mann schmuggelt Wellensittich aus Urlaub im Pkw

Ein Vogelzwitschern aus dem Handschuhfach brachte einen Tiroler Autofahrer in der Nacht in ernsthafte Schwierigkeiten.

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn hat die Polizei in Spittal an der Drau am Donnerstagabend gegen 23.40 Uhr einen Wellensittich sichergestellt. Die Beamten der Autobahnpolizei hielten einen Pkw an und bemerkten dabei auf der Beifahrerseite eine kleine Box, aus der Vogelgeräusche drangen.

Fehlende Dokumente

Der 65-jährige Lenker aus Tirol erklärte den Beamten, das Tier von einer Reise aus der Türkei mitgebracht zu haben. Einfuhrdokumente für den Vogel konnte er jedoch nicht vorlegen.

Hinzu kam, dass die Box für den Transport über eine derart lange Strecke deutlich zu klein war. Das Tier wurde daraufhin von den Beamten sichergestellt.

Gegen den Mann wird nun eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft erstattet.