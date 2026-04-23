WM-Zoff wegen Trump-Sonderbeauftragten: Doch Italien statt Iran bei WM 2026?

Ein Diplomat träumt von der Squadra Azzurra, ein Präsident besteht auf dem Iran – und die WM 2026 wird zum geopolitischen Spielfeld.

Die FIFA hat ihre Position zur Teilnahme des Iran an der Fußball-WM 2026 bekräftigt – und das, nachdem Paolo Zampolli, Sondergesandter von Donald Trump, den Vorschlag ins Spiel gebracht hatte, Italien als Ersatz zu nominieren. Der Iran hatte im März angekündigt, aufgrund von Luftangriffen der USA und Israels sowie aus Sicherheitsbedenken nicht an der Endrunde teilzunehmen. Erschwerend kommt hinzu, dass das Land in ernsthafte politische und militärische Auseinandersetzungen mit den Vereinigten Staaten verwickelt ist – jenem Land, das als Hauptausrichter des Turniers fungiert.

Trump selbst hatte zuvor erklärt, der Iran solle „zu seiner eigenen Sicherheit“ dem Turnier fernbleiben. Damit ist die Teilnahme des Iran mehr als fraglich.

Zampollis Italien-Vorstoß

Zampolli wandte sich sowohl an Trump als auch an FIFA-Präsident Gianni Infantino mit dem Anliegen, den Iran durch die Squadra Azzurra zu ersetzen. Gegenüber der Financial Times erklärte er: „Ich bestätige, dass ich Trump und Infantino vorgeschlagen habe, Italien als Ersatz für den Iran bei der WM einzusetzen. Ich bin gebürtiger Italiener, und es wäre ein Traum, die Azzurri bei einem in den USA ausgetragenen Turnier zu sehen. Mit vier WM-Titeln haben sie die nötige Klasse, um eine solche Teilnahme zu rechtfertigen.“

Dass Italien die Qualifikation verpasst hat – zuletzt mit einer Niederlage in den Play-offs gegen Bosnien – ändert an Zampollis Vorstoß nichts. Einem aktuellen BBC-Bericht zufolge plant die FIFA jedoch nicht, den Iran tatsächlich durch Italien zu ersetzen.

Bereits vergangene Woche hatte Infantino unmissverständlich klargestellt, dass „die iranische Mannschaft definitiv kommt“. Die FIFA verwies nun erneut auf diese Aussage, ohne offiziell Stellung zu nehmen. Der Iran ist in der Gruppenphase der Gruppe G zugeteilt – gemeinsam mit Neuseeland, Belgien und Ägypten – und alle drei Partien sind für Spielorte in den USA vorgesehen.

Ein iranischer Antrag, die Heimspiele nach Mexiko zu verlegen, scheiterte an der FIFA: Die logistischen Gegebenheiten seien schlicht zu „kompliziert“, hieß es zur Begründung.

Irans offene Haltung

Irans Sport- und Jugendminister Ahmad Donyamali meldete sich zu Beginn dieser Woche zu Wort und kommentierte Infantinos Aussagen mit bemerkenswerter Offenheit: „Heute haben wir auch ein Treffen im Rahmen dieser Diskussion, und wir erfüllen unsere rechtliche Pflicht. Wir müssen vorbereitet sein. In jedem Fall könnte entschieden werden, nicht zu gehen. Und wenn entschieden wird zu gehen, sollten wir trotzdem vorbereitet sein, damit unsere Teilnahme, falls sie stattfindet, eine starke Teilnahme ist.“

Donyamali betonte zudem: „Ich betone nochmals, dass in diesem Bereich die Entscheidungsfindung auf den heutigen Bedingungen basiert, mit der Regierung und wahrscheinlich dem Nationalen Sicherheitsrat.“ Der Iran hatte sich im März als Gruppensieger der asiatischen Qualifikationsgruppe A für die WM qualifiziert.

Das Turnier selbst wird am 11. Juni eröffnet – mit der Partie Mexiko gegen Südafrika, einer Neuauflage des Eröffnungsspiels von 2010.