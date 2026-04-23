Mikroben-Alarm bei S-Budget – Supermarkt ruft jetzt dieses Produkt zurück

Ein beliebtes Pasta-Produkt von Spar steht im Verdacht, mikrobiologisch verunreinigt zu sein – Käufer sollten jetzt handeln.

Spar hat einen Produktrückruf für die „S-BUDGET Tagliatelle mit Ei 500g (Pasta all’uovo – Eierteigwaren)“ eingeleitet. Betroffen sind ausschließlich Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24.03.2028, bei denen eine mögliche mikrobiologische Verunreinigung festgestellt wurde. Verbraucherinnen und Verbraucher werden ausdrücklich aufgefordert, das Produkt nicht zu verzehren.

Die betroffenen Artikel wurden bereits aus den Regalen entfernt. Alle weiteren S-BUDGET-Produkte sowie Ei-Tagliatelle anderer Hersteller sind von der Maßnahme nicht berührt.

Rückgabe & Kontakt

Wer das betroffene Produkt erworben hat, kann es in einem Spar-, Eurospar-, Interspar-Markt oder Maximarkt zurückgeben – der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage eines Kassabons erstattet. Für Rückfragen steht der Kundenservice per E-Mail unter [email protected] sowie über die gebührenfreie Rufnummer 0800 / 22 11 20 zur Verfügung.