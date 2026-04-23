Mai-Schock: Erste Hitzewelle kommt früher als je zuvor

Der Sommer 2026 könnte früher beginnen als gedacht – und ungewöhnlicher verlaufen, als viele erwarten.

Wer den Hochsommer traditionell erst mit dem Juli verbindet, könnte im kommenden Jahr eines Besseren belehrt werden. Dem 100-jährigen Kalender zufolge bahnt sich die erste Hitzewelle des Jahres 2026 bereits im Mai an – und das mit beachtlicher Intensität. Zwischen dem 8. und 18. Mai soll eine ungewöhnlich lang anhaltende Trocken- und Hitzephase einsetzen, die laut Prognose so ausgeprägt sein könnte, dass das Pflanzenwachstum vorübergehend ins Stocken gerät.

Das wäre ein deutliches Signal für außergewöhnlich hohe Temperaturen zu einer Jahreszeit, in der solche Verhältnisse bislang eher selten waren. Dass sich Hitzeperioden zunehmend in den Frühling verschieben, fügt sich dabei in einen Trend ein, der in den vergangenen Jahren immer deutlicher zu beobachten war.

Wechselhafter Sommer

Auf eine kurze Abkühlung folgt dem Kalender zufolge eine neuerliche Erwärmung: Für den Zeitraum vom 24. bis 31. Mai wird erneut eine trockene und warme Witterung erwartet. Mit Beginn des meteorologischen Sommers dreht sich das Bild dann merklich – extreme Hitze und anhaltende Regenphasen wechseln einander ab.

Anfang Juli – konkret zwischen dem 1. und 3. – soll zwar nochmals intensive Hitze auftreten, doch diese Phase dürfte nur von kurzer Dauer sein und rasch Regen und Gewittern weichen.

Ein ähnliches Muster zeichnet sich für den August ab: Der Monat beginnt heiß, kippt aber schnell in wechselhaftes, unbeständiges Wetter.