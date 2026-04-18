Gift-Verdacht: Spar ruft alle HiPP-Gläschen zurück – Lebensgefahr!

Ein Verdacht erschüttert das Vertrauen in ein bekanntes Babyprodukt – und zwingt einen Supermarktriesen zum sofortigen Handeln.

Spar hat entschieden, sämtliche HiPP-Babykostgläschen mit sofortiger Wirkung aus den Regalen zu nehmen. Auslöser ist ein mutmaßlicher Manipulationsfall, der das Produkt „HiPP Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel“ in der 190-Gramm-Variante betrifft. Es kann demnach nicht ausgeschlossen werden, dass ein gefährlicher Stoff in das Gläschen eingebracht wurde – mit möglicherweise lebensbedrohlichen Konsequenzen für Konsumenten.

„Der Verzehr eines solchen Gläschens kann lebensgefährlich sein“, teilt HiPP mit. Auch die Polizei wurde bereits in die Ermittlungen einbezogen.

Betroffene Produkte

Betroffene Produkte sollen nach derzeitigem Informationsstand an einem weißen Aufkleber mit rotem Kreis auf dem Glasboden erkennbar sein. Die Landespolizeidirektion Burgenland nimmt Hinweise zum Rückruf unter der Telefonnummer +43 5913310, Durchwahl 3333, entgegen. Der HiPP Elternservice Österreich ist unter +43 7612 76577-104 erreichbar.

Rückgabe möglich

Als Vorsichtsmaßnahme werden Kundinnen und Kunden gebeten, alle bei Spar Österreich erworbenen HiPP-Babykostgläschen nicht zu verwenden. Die Rückgabe ist in allen Filialen von Spar, Eurospar und Interspar sowie im Maximarkt möglich – der Kaufpreis wird dabei auch ohne Vorlage eines Kassabons erstattet.