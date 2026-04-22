Iranische Garde feuert auf Frachtschiffe – „Rote Linie überschritten“

Drei Frachtschiffe, Schüsse im Persischen Golf – und das mitten in laufenden Atomverhandlungen. Der Konflikt eskaliert auf offenem Wasser.

Die Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben im Persischen Golf zwei Frachtschiffe beschlagnahmt und damit die ohnehin angespannte Lage in der Region weiter verschärft. Die Schiffe MSC Francesca und Epaminodes wurden wegen angeblicher Verstöße gegen maritime Vorschriften sowie der Manipulation ihrer Ortungssysteme festgesetzt. Teheran wertet die Aktion als direkte Antwort auf die amerikanische Seeblockade iranischer Häfen.

In einer offiziellen Erklärung bezeichneten die Revolutionsgarden jede Beeinträchtigung der Sicherheit in diesem Seegebiet als „rote Linie“. Der Vorfall ereignete sich unmittelbar nachdem Donald Trump angekündigt hatte, den bestehenden Waffenstillstand mit dem Iran zu verlängern.

Drei Schiffe betroffen

Die britische Seehandelsorganisation UKMTO meldete zwei separate Zwischenfälle in der Meerenge: Ein Containerschiff nordöstlich von Oman wurde von einem IRGC-Militärboot angegriffen, wobei die Kommandobrücke schwer beschädigt wurde. Ein weiteres Frachtschiff westlich des Iran wurde unter Beschuss gesetzt und zum Stoppen gezwungen, blieb jedoch unbeschädigt.

Die iranische Nachrichtenagentur Fars, die der IRGC nahesteht, berichtete, dass insgesamt drei Schiffe ins Visier genommen worden seien – neben MSC Francesca und Epaminodes auch die Euphoria. Frühere Meldungen hatten bereits auf Schüsse in Küstennähe des Iran sowie auf Schäden an einem Schiff vor der omanischen Küste hingewiesen.

Irans Reaktion

Professor Foad Izadi von der Universität Teheran erläuterte gegenüber Al Jazeera, dass die Beschlagnahmen die tiefe Unzufriedenheit der iranischen Führung mit der amerikanischen Blockadepolitik widerspiegelten. Nach internationalem Recht sei eine Seeblockade als Kriegshandlung einzustufen – eine Einschätzung, die aus iranischer Sicht den Waffenstillstand faktisch unterlaufe. Besonders brisant: Nur 24 Stunden vor einer geplanten Verhandlungsrunde in Islamabad sei ein iranisches Schiff beschossen worden.

Hintergrund ist ein Vorfall vom 20. April 2026, als das US-Militär einen iranischen Frachter in der Nähe der Straße von Hormus angriff, nachdem das Schiff versucht hatte, die US-Seeblockade zu durchbrechen. Präsident Trump bestätigte den Angriff. Der Iran kündigte daraufhin an, nicht an einer zweiten Verhandlungsrunde teilzunehmen – die Gespräche in Islamabad hätten offenbart, dass die USA ihre ursprünglichen Zusagen nicht einhielten.

„Der Iran will die Aufhebung der Blockade, und was Sie heute sehen, ist ihre Antwort“, sagte Izadi. Die Blockade sei darauf ausgelegt, das iranische Volk wirtschaftlich zu strangulieren, in der Hoffnung, dass es auf die Straße gehe und einen Regierungswechsel einfordere – was, so der Professor, von Anfang an Trumps erklärtes Ziel gewesen sei.