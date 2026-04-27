Kroatien startet Notfall-App – Urlauber können QR-Code scannen

Dalmatien rüstet sich für den Sommer – mit einem digitalen Tool, das Urlaubern im Ernstfall schnelle Hilfe garantieren soll.

Pünktlich vor dem Beginn der touristischen Hochsaison setzt Kroatien auf ein neues digitales Instrument, das Reisenden in der Region Dalmatien als Orientierungshilfe dienen soll. Die Plattform „Safe in Dalmatia“ wurde im Rahmen einer Konferenz in Split unter dem Titel „Sicherheit als Grundlage eines qualitativ hochwertigen Reiseziels“ der Öffentlichkeit präsentiert. Vertreter regionaler Behörden und der Polizei nahmen an der Veranstaltung teil, die die zentrale Bedeutung von Sicherheit für die internationale Wettbewerbsfähigkeit Kroatiens als Tourismusstandort in den Mittelpunkt rückte.

Kroatiens Minister für Tourismus und Sport, Tonči Glavina, unterstrich, dass Sicherheit in Zeiten weltweiter Unsicherheiten zu einem maßgeblichen Kriterium bei der Reiseentscheidung geworden sei. Die kroatische Tourismusstrategie sei entsprechend angepasst worden, mit einem klaren Schwerpunkt auf Sicherheit, Erreichbarkeit und Qualität. Gleichzeitig würden die Investitionen in Gesundheits- und Sicherheitsinfrastruktur weiter ausgebaut, etwa durch den Einsatz zusätzlicher medizinischer Notfallteams und die Einrichtung von Touristenkliniken.

Bezirkspräfekt Blaženko Boban verwies darauf, dass Sicherheit nach wie vor einer der tragenden Pfeiler des regionalen Tourismus sei. Neben der landschaftlichen Attraktivität und der Küstenlinie sei es gerade das hohe Sicherheitsniveau, das die Region von anderen Destinationen abhebe. Die neue Plattform schaffe für Touristen wie für Einheimische gleichermaßen die Möglichkeit, binnen Sekunden auf relevante Informationen zuzugreifen – ein Faktor, der das Vertrauen in die Region weiter stärke und ihren Ruf als sicheres Reiseziel festige.

Digitale Orientierung

Entwickelt wurde die Plattform im Rahmen der Initiative „Digital Dalmatia“. Sie ermöglicht Besuchern einen unkomplizierten Zugang zu sicherheitsrelevanten Informationen, ohne dass eine App installiert werden muss. Per QR-Code-Scan gelangen Nutzer zu Notfallkontakten, praktischen Hinweisen sowie wichtigen Anlaufstellen wie Polizeistationen, Apotheken und Tourismusbüros.

Neben mehrsprachiger Unterstützung ist für die Zukunft eine Zwei-Wege-Kommunikation geplant, die es Nutzern ermöglichen soll, bei Bedarf direkt mit den jeweiligen Dienststellen in Kontakt zu treten. Projektleiter Damir Brčić erklärte, dass die Plattform als Reaktion auf reale Bedürfnisse vor Ort geschaffen wurde. Ob es um verlorene Dokumente, die Suche nach Notfallhilfe oder die Orientierung in unbekannter Umgebung geht – über die Website oder den QR-Code können Benutzer alle relevanten Informationen an einem Ort abrufen.

Begleitet wurde die Konferenz von einer Podiumsdiskussion zur Rolle der Sicherheit in zeitgemäßen Tourismusdestinationen.

Daran beteiligten sich unter anderem Kristjan Staničić und Ivana Vladović sowie Vertreter der Polizei und der regionalen Verwaltung.