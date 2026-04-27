Hund beißt Kind (5) in den Kopf – Besitzer betrunken

Ein Hund läuft frei – ein Kind bezahlt den Preis. In Essen endet ein Familienausflug im Kleingarten mit einem Krankenhausaufenthalt.

In einer Kleingartenanlage in Essen ist ein fünfjähriger Junge von einem Hund schwer verletzt worden. Das Tier lief aus einer Parzelle und griff das Kind an, das sich gemeinsam mit seiner Familie auf dem Gelände aufhielt. Die Polizei bestätigte den Vorfall am Montag – passiert war er bereits am Freitag.

Bei dem angreifenden Hund handelte es sich um eine Antikdogge. Der Junge erlitt schwere Verletzungen und musste umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Besitzer unter Verdacht

Der Besitzer des Tieres, ein 29-jähriger Mann, hielt sich zum Zeitpunkt des Angriffs in seiner Gartenhütte auf. Laut Polizei soll er Alkohol getrunken haben – ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der Hund wurde in der Folge in ein Tierheim gebracht.

Gegen den Halter hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet.

Ihm werden fahrlässige sowie gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.