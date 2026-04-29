Fake-Videos mit VdB und Armin Wolf: Millionen-Schaden durch albanische Callcenter

Gefälschte Promi-Gesichter, albanische Callcenter, 50 Millionen Euro Schaden – ein Betrugsnetzwerk flog auf.

Ein Betrugsnetzwerk, das über albanische Callcenter operierte und dabei gefälschte Bilder sowie KI-generierte Aufnahmen bekannter Persönlichkeiten einsetzte, hat einen Schaden von mindestens 50 Millionen Euro verursacht. Von dieser Summe konnten die Behörden lediglich 900.000 Euro sicherstellen.

Im Zuge der Ermittlungen wurden zehn Verdächtige festgenommen, darunter auch österreichische Staatsbürger. Die rund zweijährige Untersuchung wurde von Europol und Eurojust (EU-Justizbehörde) unterstützt.

Gefälschte Prominente

Die mutmaßlichen Täter nutzten für ihre Masche unter anderem das Gesicht von Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie das des ORF-Moderators Armin Wolf. Mit diesen gefälschten Inhalten wurden potenzielle Opfer im Internet angesprochen und zu vermeintlichen Investitionen verleitet – am Ende verloren sie ihr Geld.

Der Missbrauch von Promi-Abbildungen für betrügerische Zwecke ist kein Einzelfall. Genau diese Methode sollen auch die drei albanischen Callcenter angewandt haben, die nun von österreichischen Ermittlern gemeinsam mit albanischen Behörden ausgehoben wurden.