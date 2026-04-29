Beziehungsstreit, Betretungsverbot: Rücktritt von FPÖ-Politiker gefordert

Ein Nacht-Einsatz, ein Betretungsverbot, politisches Schweigen – rund um FPÖ-Politiker Harald Thau wächst der Druck.

Der FPÖ-Nationalrat Harald Thau, der auch als Stadtrat in Mödling tätig ist, äußert sich weiterhin nicht zu einem Vorfall, bei dem es in den frühen Morgenstunden zu einem Polizeieinsatz gekommen war. Gegen ihn wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen. Rücktrittsforderungen aus dem politischen Umfeld lässt er ebenfalls unbeantwortet.

Wie die „Krone“ berichtete, war Thau gegen vier Uhr morgens auf offener Straße in Wien mit seiner Lebensgefährtin in Streit geraten. Die Situation eskalierte, wobei die Frau unverletzt blieb, der Politiker selbst jedoch Verletzungen an Händen und im Gesicht davontrug. Im Zuge des Polizeieinsatzes wurde gegen ihn ein Annäherungs- und Betretungsverbot verhängt. Ein solches Verbot wird von der Polizei nur dann ausgesprochen, wenn ein gefährlicher Angriff auf Leben, Gesundheit oder Freiheit bevorsteht.

Rücktritt gefordert

Scharfe Kritik an Thaus Schweigen kommt von Silvia Dechsler, SPÖ-Bürgermeisterin von Mödling: „Es entsteht der Eindruck, dass er die Angelegenheit aussitzen möchte.“ Dechsler, die seit mehr als zwei Jahrzehnten öffentlich gegen Gewalt an Frauen eintritt und dem Mödlinger Frauenbeirat vorstand, fordert: „Ich fordere Harald Thau auf, sein Mandat als Nationalratsabgeordneter und sein Mandat als Gemeinderat und Stadtrat in Mödling zurückzulegen.“

Auch Elisabeth Handler, die aktuelle Vorsitzende des Beirates, wandte sich in einem offenen Brief an den FPÖ-Politiker: „Gerade Politiker haben eine enorme Vorbildwirkung.“ Ein Annäherungsverbot dürfe nicht verharmlost werden. Thau selbst hält an seinem Schweigen fest.

Abseits des politischen Alltags hatte Thau am Wochenende für erhebliches Aufsehen gesorgt. Zwar wurden die wechselseitig erstatteten Anzeigen wenige Stunden nach dem Vorfall zurückgezogen, doch zieht die Angelegenheit nun politische Konsequenzen nach sich.