Wien räumt auf: Stadt verbannt Altkleider-Container

Verstreute Kleidung, volle Beschwerdeboxen, genervte Bezirke – Wien zieht jetzt eine klare Konsequenz.

Wien verbannt Altkleider-Container vom öffentlichen Grund. Ab dem 1. Jänner 2027 dürfen entsprechende Sammelstellen auf öffentlichen Flächen nicht mehr betrieben werden. Ausschlaggebend für den Schritt ist die anhaltende Vermüllung rund um die Behälter, die in zahlreichen Wiener Bezirken für Unmut gesorgt hat.

Wiener Beschwerdeflut

Planungsstadträtin Ulli Sima und Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky, beide SPÖ, berichteten am Mittwoch von einer Vielzahl an Beschwerden, die aus dem gesamten Stadtgebiet bei der Stadt eingegangen seien. Das Bild verstreuter Kleidungsstücke rund um die Container sei längst kein Einzelfall mehr, sondern ein verbreitetes Phänomen. Offenbar würden die Behälter regelmäßig geöffnet, brauchbare Teile entnommen und der Rest achtlos liegen gelassen.

Klares Verbot

Die Betreiber seien von der Stadt wiederholt aufgefordert worden, die Zustände zu beheben. Da diese Aufforderungen jedoch ohne nennenswerte Wirkung geblieben seien, habe man sich zu dem Verbot entschlossen.

Sammelstellen auf privatem Grund sind von der Regelung nicht betroffen und können weiterhin betrieben werden.