KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Dokumentenfälschung

Fake-Kroaten: Afghanen mit Namen „Kralj Ladislav“ und „Knez Trpimir“ erwischt

Fake-Kroaten: Afghanen mit Namen „Kralj Ladislav“ und „Knez Trpimir“ erwischt
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Zwei Brüder, zwei gefälschte Ausweise – und Namen, die in Kroatien kaum auffälliger hätten sein können.

Kroatische Polizeibeamte haben am Flughafen Split zwei Brüder aus Afghanistan festgenommen, die versuchten, mit gefälschten kroatischen Ausweisen nach Deutschland zu gelangen. Die Dokumente, mit denen sich die beiden ausweisen wollten, trugen auffällige Namen: Der minderjährige Bruder war als „Kralj Ladislav“ eingetragen, der volljährige als „Knez Trpimir“.

Untersuchungshaft angeordnet

Nach der Festnahme wurden beide Brüder einem Ermittlungsrichter am Gespanschaftsgericht Split vorgeführt. Für den Älteren ordnete das Gericht Untersuchungshaft an – begründet mit Fluchtgefahr. Der minderjährige Bruder wurde in einer Jugendeinrichtung in Split untergebracht.

Den Ermittlungen zufolge dürften die gefälschten Dokumente in Athen besorgt worden sein. Die Brüder waren zuvor aus Griechenland nach Kroatien eingereist, wo sie schließlich am Flughafen Split gestoppt wurden. Wie das Dalmatinski portal berichtet, handelt es sich dabei um keinen Einzelfall.

Besorgniserregende Entwicklung

Tatsächlich verzeichnet Kroatien in diesem Bereich eine besorgniserregende Entwicklung: Allein im Jänner 2025 wurden an der kroatischen Außengrenze 199 gefälschte Dokumente sichergestellt. Hinzu kommen 26 Fälle, in denen fremde Dokumente missbräuchlich verwendet wurden.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Acht Tote
ChatGPT wusste von geplantem Amoklauf und schwieg – Klage gegen OpenAI
| Dokumentenfälschung
Fake-Kroaten: Afghanen mit Namen „Kralj Ladislav“ und „Knez Trpimir“ erwischt
| Skandal
Schlug Judogegner Zähne aus – Erstes Urteil gefallen
| Wahlkampf
Gewessler ruft Grüne zum Kampf gegen die FPÖ auf
| Weinraub
Hunderttausende Euro Barolo weg – Italiens dreistester Weinraub
MEHR AKTUELLE NEWS