Fake-Kroaten: Afghanen mit Namen „Kralj Ladislav“ und „Knez Trpimir“ erwischt

Zwei Brüder, zwei gefälschte Ausweise – und Namen, die in Kroatien kaum auffälliger hätten sein können.

Kroatische Polizeibeamte haben am Flughafen Split zwei Brüder aus Afghanistan festgenommen, die versuchten, mit gefälschten kroatischen Ausweisen nach Deutschland zu gelangen. Die Dokumente, mit denen sich die beiden ausweisen wollten, trugen auffällige Namen: Der minderjährige Bruder war als „Kralj Ladislav“ eingetragen, der volljährige als „Knez Trpimir“.

Untersuchungshaft angeordnet

Nach der Festnahme wurden beide Brüder einem Ermittlungsrichter am Gespanschaftsgericht Split vorgeführt. Für den Älteren ordnete das Gericht Untersuchungshaft an – begründet mit Fluchtgefahr. Der minderjährige Bruder wurde in einer Jugendeinrichtung in Split untergebracht.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Den Ermittlungen zufolge dürften die gefälschten Dokumente in Athen besorgt worden sein. Die Brüder waren zuvor aus Griechenland nach Kroatien eingereist, wo sie schließlich am Flughafen Split gestoppt wurden. Wie das Dalmatinski portal berichtet, handelt es sich dabei um keinen Einzelfall.

Besorgniserregende Entwicklung

Tatsächlich verzeichnet Kroatien in diesem Bereich eine besorgniserregende Entwicklung: Allein im Jänner 2025 wurden an der kroatischen Außengrenze 199 gefälschte Dokumente sichergestellt. Hinzu kommen 26 Fälle, in denen fremde Dokumente missbräuchlich verwendet wurden.