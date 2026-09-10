Fluchtgefahr zu groß: Tate-Brüder bleiben hinter Gittern

Kein Entkommen für die Tate-Brüder: Ein US-Bundesgericht hat entschieden und die Begründung lässt wenig Spielraum.

Andrew und Tristan Tate verbleiben vorerst in US-amerikanischer Untersuchungshaft. Ein Bundesgericht im Bundesstaat Florida hat einen entsprechenden Antrag auf Haftentlassung abgelehnt – und damit die Weichen für die Dauer des laufenden Auslieferungsverfahrens gestellt. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass die Beschuldigten nicht nachweisen konnten, dass weder Fluchtgefahr noch eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit bestehe.

Festgenommen wurden die beiden Brüder im Juli, nachdem die britische Anklagebehörde Crown Prosecution Service einen entsprechenden Antrag gestellt hatte. Den Tate-Brüdern werden schwere Sexualdelikte zur Last gelegt.

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Parallele Ermittlungen

Andrew und Tristan Tate besitzen sowohl die US-amerikanische als auch die britische Staatsbürgerschaft. Nachdem sich ihre Eltern getrennt hatten, zogen sie in die englische Stadt Luton nördlich von London. Die gegen sie erhobenen Vorwürfe umfassen Vergewaltigung sowie Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung.

Neben den Ermittlungen in den Vereinigten Staaten laufen parallel dazu auch Untersuchungen in Rumänien, wo die Brüder zeitweise ihren Lebensmittelpunkt hatten.

Anwalt widerspricht

Ihr Anwalt Joseph McBride weist alle Anschuldigungen entschieden zurück. Er bezeichnet die Festnahme als „Komplott“ und beteuert die Unschuld seiner Mandanten. Richterin Lauren F. Louis sah hingegen keine außergewöhnlichen Umstände, die eine Haftentlassung hätten rechtfertigen können.

Für das Bundesgericht in Florida stellt die als erheblich eingestufte Fluchtgefahr den zentralen Faktor dar, der die Entscheidung maßgeblich beeinflusst hat.