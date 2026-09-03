14-Jährige in Park vergewaltigt – zwei Verdächtige festgenommen

Ein Park, ein Verbrechen, eine Sonderkommission – in Nürnberg läuft eine Großermittlung, die weit über einen einzelnen Fall hinausgeht.

In einem Park nahe dem Nürnberger Plärrer wurde ein 14-jähriges Mädchen von zwei jungen Männern vergewaltigt. Die Polizei nahm einen 16-Jährigen noch am selben Tag fest, ein 18-Jähriger folgte am darauffolgenden Tag.

Ort des Geschehens

Sonderkommission „Kajal“

Die Sonderkommission „Kajal“ führt die Ermittlungen in diesem Fall. Die Einheit geht nach Polizeiangaben seit mehreren Monaten gezielt gegen Sexualdelikte zum Nachteil von Mädchen und jungen Frauen sowie gegen die Abgabe von Drogen und Medikamenten an Minderjährige im Umfeld des Nürnberger Hauptbahnhofs vor. Im Zuge dieser Ermittlungen wurden bislang 18 Haftbefehle am Nürnberger Hauptbahnhof vollstreckt.

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Die Vorfälle sorgen vor allem in Teilen der Bevölkerung mit Migrationshintergrund für erhebliche Verunsicherung.

Weitere Festnahmen

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen wurde darüber hinaus ein 29-jähriger Mann festgenommen. Ihm wird zur Last gelegt, Drogen an Minderjährige weitergegeben zu haben. Bei einem vorangegangenen Fluchtversuch zog er sich mehrere Knochenbrüche zu.

Die Polizei verfolgt neben der Strafverfolgung der Täter auch das Ziel, gefährdete Mädchen und Jugendliche aus dem betroffenen Milieu herauszulösen.