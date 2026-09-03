100-mal mehr Verbrauch: So teuer kann KI für Unternehmen werden

KI kostet – aber wie viel genau, wissen viele Unternehmen selbst nicht. Ein Dortmunder IT-Konzern zeigt, wie man die Kontrolle zurückgewinnt.

Für viele Unternehmen entwickeln sich die Ausgaben für künstliche Intelligenz zunehmend zu einer ernsthaften Belastung. Laut der globalen KPMG-Umfrage „Global AI Pulse“ berichten 23 Prozent der befragten Führungskräfte von Schwierigkeiten im Umgang mit nutzungsabhängigen KI-Kosten, während 42 Prozent angeben, lediglich einen unvollständigen Überblick über ihre tatsächlichen Ausgaben zu haben. Erschwerend kommt hinzu, dass 33 Prozent der Manager die zugrundeliegenden Kostenstrukturen nicht in vollem Umfang durchdringen – ein Umstand, der sowohl verlässliche Prognosen als auch gezielte Optimierungsmaßnahmen erheblich erschwert.

Adessos Kostenkontrolle

Der Dortmunder IT-Dienstleister Adesso ist mit dieser Problematik aus eigener Erfahrung vertraut. Als das Unternehmen auf agentische Softwareentwicklung umstellte, stieg der Token-Verbrauch (Maßeinheit für KI-Rechenleistung) auf das Hundertfache an – mit unmittelbaren Folgen für die Kostentransparenz. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, richtete Adesso eine zentrale Verwaltungsinstanz für Token ein, über die der Einsatz von insgesamt 450 Milliarden Token durch rund 4.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachverfolgt und gesteuert wird.

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Frank Dobelmann, Technikchef bei Adesso, sieht in der Einrichtung eines eigens dafür zuständigen Teams – einer sogenannten „AI Force“ – eine unverzichtbare Voraussetzung, um den KI-Wandel im Unternehmen strukturiert bewältigen zu können. Das laufende Tagesgeschäft lasse keinen Raum für derart tiefgreifende Transformationsprozesse, so Dobelmann. Er selbst beschreibt die Ausgangslage mit den Worten: „Niemand konnte den weiteren Verlauf präzise vorhersagen, doch allen war klar, dass KI größer werden würde als jede technologische Veränderung der vergangenen Jahre.“ Nach erfolgreicher interner Erprobung hat Adesso seinen AI Hub inzwischen auch für externe Unternehmenskunden geöffnet.