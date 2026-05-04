Brena kocht nie – Boba backt das beste Baklava

Ein Tennisprofi, ein Familienrezept und eine Sängerin, die nie einen Finger in der Küche rührt – das hat seinen Grund.

Boba Zivojinovic, einstiger Tennisprofi und Ehemann der legendären Sängerin Lepa Brena, hat ein besonderes Erbe aus seiner Schwiegermutter-Familie bewahrt: ein traditionelles Baklava-Rezept mit Pistazien, das er nun öffentlich geteilt hat.

Das Rezept

Für die Zubereitung benötigt man frische Baklava-Blätter, 350 Gramm Butter, 350 Gramm gemahlene Pistazien sowie zwei Esslöffel Kristallzucker. Für den Sirup kommen vier Tassen Wasser, drei Tassen Zucker und der Saft einer Zitrone zum Einsatz.

Zunächst werden alle Zutaten für den Sirup verrührt und aufgekocht. Anschließend schichtet man die Teigblätter in ein Backblech, bestreicht jede Lage mit zerlassener Butter und bestreut sie mit den zuckervermischten Pistazien. Das Ganze kommt bei 200 Grad für rund 40 Minuten in den Ofen. Sobald die Baklava heiß aus dem Ofen kommt, wird sie mit dem zuvor gut eingekochten, nun abgekühlten Sirup übergossen.

Brenas klare Ansage

Dass in diesem Haushalt ausgerechnet der Mann das Backwerk übernimmt, überrascht wenig – denn Lepa Brena hat ihre Haltung zur Hausarbeit schon vor Jahren unmissverständlich klargemacht. Laut einem Bericht des Portals Pink sagte die Sängerin einst: „Mit Hausarbeit beschäftige ich mich überhaupt nicht – also nicht im Sinne von putzen, kochen, waschen, bügeln.“

Die Sängerin ergänzte: „Das habe ich getan, als ich noch in einer kleinen Wohnung mit meiner Mutter gelebt habe. Wir mussten alles selbst erledigen: kochen, waschen, bügeln, häkeln, Gobelins sticken, streichen. Bis zu meinem 18., 19. Lebensjahr hat mir das so gründlich verleidet, dass ich schon als junges Mädchen beschlossen habe: Sobald ich Geld verdiene, gebe ich die Hälfte davon aus, um jemanden zu bezahlen, der das für mich übernimmt. Das ist eine Arbeit, die niemand schätzt und niemand sieht.“