Ex-Model sticht 13 Mal auf Polizisten ein – Hammer-Urteil gefallen

Einst posierte er in Musikvideos neben Stars – jetzt wird sein Name mit einer der brutalsten Taten in einem Polizeigebäude verbunden.

Ein ehemaliger Influencer und Model aus Mostar sitzt nun für 22 Jahre hinter Gittern. Das Bezirksgericht Split hat Marino Milicevic (33), der auf Instagram unter dem Namen „Neprilagođeni“ – der Unangepasste – bekannt war, wegen versuchten Mordes an einem Polizisten zu dieser Strafe verurteilt.

Festgenommen worden war Milicevic am 25. Juli des vergangenen Jahres – zunächst wegen des Verdachts auf widerrechtliche Freiheitsberaubung und Erpressung. Was danach im Gebäude der Polizeidirektion Split-Dalmatien geschah, lässt sich nur als kaltblütig bezeichnen. Nach mehreren Toilettengängen bat Milicevic den diensthabenden Beamten Slavko Matas (65) um eine Zigarette.

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Angriff im Revier

Als dieser sich umdrehte und in seiner Tasche zu suchen begann, zog Milicevic ein Messer und stach auf ihn ein. Matas stürzte zu Boden – doch der Angriff hörte nicht auf. Milicevic verließ den Raum kurz, kehrte aber sofort zurück und setzte die Attacke fort.

Er riss dem schwer verletzten Beamten Uniform und Dienstmarke vom Leib, um sich zu tarnen und aus dem Gebäude zu flüchten. Insgesamt versetzte er Matas 13 Messerstiche – am Kopf und am Körper. Trotz seiner schweren Verletzungen gelang es dem Polizisten noch, den Diensthabenden anzurufen und Alarm zu schlagen. Einsatzkräfte eilten daraufhin zu den Arrestzellen und verhinderten die Flucht.

Urteil und Begründung

Vor Gericht gestand Milicevic die Tat und entschuldigte sich beim Opfer. Er gab an, zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss verschiedener illegaler Substanzen gestanden zu haben. Neben der Haftstrafe wurde ihm eine Therapie wegen Alkohol- und Drogenabhängigkeit auferlegt.

Als mildernde Umstände wertete das Gericht seine Unbescholtenheit, die gezeigte Reue sowie die verminderte Zurechnungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt – und nicht zuletzt den Umstand, dass Matas den Angriff überlebte. Erschwerend wirkten sich hingegen die Dauer und die Heimtücke des Angriffs aus.

Richterin Tea Budimlic fand in ihrer Urteilsbegründung deutliche Worte: „In diesem Fall war die Frage der Strafe entscheidend – und auch ohne das Geständnis des Angeklagten wäre alles klar, denn alles wurde gefilmt. Der Polizist wurde angegriffen und mehrfach niedergestochen – ohne jeden Anlass. Er hat sich Ihnen gegenüber korrekt verhalten, hat Sie zur Toilette begleitet, hat Ihnen die Zigarette besorgt, die Sie verlangt hatten. Sie hingegen haben sich heimtückisch verhalten, über Schmerzen geklagt und dann plötzlich zugestochen.“ Die Richterin betonte zudem, dass ein Angriff auf einen Polizisten im Dienst letztlich ein Angriff auf die Rechtsordnung und damit auf den Staat selbst sei – weshalb die Strafe von 22 Jahren die einzig vertretbare Entscheidung gewesen sei.

Laut dem Portal Dalmacija Danas nahm Milicevic das Urteil mit erhobenem Haupt und ohne erkennbare Regung entgegen. Das gesamte Verfahren wurde in weniger als einem Jahr abgeschlossen.

Bekannt war Milicevic in der Region vor allem durch seine Auftritte in Musikvideos – unter anderem an der Seite der kroatischen Popikone Severina in einem Lied, das zum regionalen Hit avancierte. Auch mit der serbischen Turbo-Folk-Sängerin Sandra Afrika (Musikgenre mit elektronischen und volkstümlichen Elementen) stand er vor der Kamera.