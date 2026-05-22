14-Jährige nach tödlicher Messerattacke vor Mordanklage

Ein Friedhof, ein Messer, ein Opfer – und eine 14-Jährige im Zentrum eines Falls, der die Justiz vor schwierige Fragen stellt.

Eine 14-jährige Jugendliche steht nach einem tödlichen Messerangriff auf eine 67-jährige Frau am Wiener Friedhof Baumgarten vor einer Mordanklage. Die Tat ereignete sich am 23. Februar: Gegen 17.30 Uhr fand eine Passantin die ältere Frau auf dem Friedhof in Wien-Penzing mit mehreren Stich- und Schnittwunden – für sie kam jede Hilfe zu spät. Noch am selben Abend wurde die psychisch auffällige Jugendliche in der sozialpsychiatrischen Wohngemeinschaft festgenommen, in der sie seit November untergebracht war.

Bei der Festnahme stellte die Polizei ein Taschenmesser, blutbefleckte Kleidung sowie das Mobiltelefon der Verdächtigen sicher. Auf dem Gerät soll sich eine Videoaufnahme der Tat befinden.

Tabletten vor der Tat

Im Zuge ihrer Befragung räumte die 14-Jährige die Tat ein, ohne jedoch ein Motiv zu nennen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte die Jugendliche ihr Opfer ohne konkreten Anlass ausgewählt haben. Hinzu kommt ein weiterer brisanter Umstand: Vor der Tat soll sie zehn Tabletten eines verschreibungspflichtigen Beruhigungsmittels aus der Wirkstoffgruppe der Benzodiazepine eingenommen haben.

Streit um Gutachten

Auf Grundlage eines psychiatrischen Gutachtens geht die Staatsanwaltschaft Wien davon aus, dass die Jugendliche trotz einer schwerwiegenden Persönlichkeitsstörung als zurechnungsfähig einzustufen ist. Ihre Verteidigerin Astrid Wagner widerspricht dieser Einschätzung und hat Einspruch gegen die Anklage erhoben. Sie verlangt die Einholung eines weiteren psychiatrischen Gutachtens. „Das in diesem Zusammenhang beantragte Gutachten erscheint mir nicht schlüssig“, erklärte Wagner.

Das Rechtsmittel zielt darauf ab, die 14-Jährige als unzurechnungsfähig einzustufen – was bedeuten würde, dass sie nicht als schuldfähig gilt und anstelle einer regulären Haftstrafe in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht werden könnte. Der Fall liegt nun beim Wiener Oberlandesgericht, das über den Einspruch zu befinden hat. Eine Entscheidung wird in absehbarer Zeit erwartet.

Derzeit befindet sich die Jugendliche im forensisch-therapeutischen Zentrum der Justizanstalt Asten in Oberösterreich. Laut dem vorliegenden Gutachten leidet sie an einer instabilen Persönlichkeitsstörung, soll jedoch gewusst haben, dass ihre Handlung Unrecht war.

In Österreich sieht das Jugendstrafrecht für Heranwachsende zwischen 14 und 16 Jahren bei einem Schuldspruch wegen Mordes eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren vor.

Wird zusätzlich eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum angeordnet, kann diese unter bestimmten Voraussetzungen auch nach dem Ende der Haftstrafe auf unbestimmte Zeit verlängert werden.