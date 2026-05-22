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Kinderunfall

Kleinkind (1) stürzt auf Kopf – Notarzt kämpft um sein Leben

Kleinkind (1) stürzt auf Kopf – Notarzt kämpft um sein Leben
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Spielplatz in Wien-Favoriten wird zum Unfallort: Ein Einjähriger schwebt nach einem Sturz in Lebensgefahr.

Im Helmut-Zilk-Park in Wien-Favoriten ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Gegen 19.00 Uhr verletzte sich ein einjähriger Bub in dem dortigen Motorikpark so schwer, dass die Berufsrettung alarmiert werden musste.

Sturz beim Klettern

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall beim Spielen: Das Kleinkind stürzte beim Klettern und schlug mit dem Kopf auf einem Stein auf. Der Einjährige zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu.

Die Rettungskräfte trafen innerhalb weniger Minuten am Unfallort ein und versorgten das Kind notfallmedizinisch. Wie Rettungssprecher Daniel Melcher mitteilte, musste der Bub intubiert und beatmet werden.

Anschließend wurde er auf einer Vakuummatratze (Stabilisierungshilfe) immobilisiert und in kritischem Zustand per Hubschrauber in ein Wiener Krankenhaus transportiert.

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