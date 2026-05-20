Herz-Stillstand nach Wohnungsbrand – Kinder weiterhin in Lebensgefahr

Ein Wohnungsbrand in Wien-Ottakring reißt zwei Kleinkinder in den Kampf ums Leben – und hält eine ganze Stadt in Atem.

Zwei Kleinkinder aus Wien-Ottakring, ein zweijähriger Bub und seine dreijährige Schwester, befinden sich nach einem Wohnungsbrand vom Montag weiterhin in einem lebensbedrohlichen Zustand. Am Mittwoch wurden beide Kinder in zwei verschiedenen Wiener Krankenhäusern weiterhin auf der Intensivstation behandelt. Ihre 14-jährige Schwester, die zum Zeitpunkt des Brandes auf die beiden aufgepasst hatte und versuchte, die Flammen selbst zu löschen, liegt ebenfalls noch mit leichten Verletzungen im Spital.

Reanimation vor Ort

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr in die Effingergasse. Nachdem Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien die stark verrauchten Räumlichkeiten betreten hatten, durchsuchte ein Atemschutztrupp noch während der Vorbereitung der Löscharbeiten die Wohnung. In einem der Zimmer entdeckten die Feuerwehrleute die beiden bewusstlosen Kleinkinder.

Sie wurden umgehend aus dem Gefahrenbereich gebracht und in einem rauchfreien Bereich reanimiert – beide hatten zu diesem Zeitpunkt bereits einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten.

Keine Ermittlungen

Als wahrscheinliche Brandursache gilt laut Polizei der Akku eines Handstaubsaugers. Gleichzeitig stellten die Behörden klar, dass eine Verletzung der Aufsichtspflicht nicht zur Debatte stehe. „Somit gibt es keine Ermittlungen gegen die Eltern“, erklärte ein Polizeisprecher am Mittwochvormittag.