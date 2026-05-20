Größte Änderung seit 25 Jahren: Google schafft die Suchleiste ab

25 Jahre nach dem ersten Suchfeld läutet Google eine neue Ära ein – und diesmal geht es ans Eingemachte.

Google hat sein vertrautes Suchfeld grundlegend überarbeitet: Die klassische Suche verliert an Bedeutung und wird schrittweise durch eine KI-gestützte Alternative abgelöst. Was Nutzerinnen und Nutzer in den vergangenen 25 Jahren als selbstverständlich kannten, verändert sich fundamental. Statt einer schlichten Suchleiste rückt zunehmend ein Chat-Fenster in den Mittelpunkt. Wer früher Begriffe wie „Wien Karaoke-Bar“ eintippte, stellt künftig vollständige Fragen – etwa: „Welche Karaoke-Bar hat in Wien am Freitagabend geöffnet?“

Google selbst bezeichnet dies als die tiefgreifendste Veränderung der eigenen Suche seit einem Vierteljahrhundert. Angekündigt wurden die Neuerungen auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz I/O. Die neue AI Search knüpft dabei an bestehende Funktionen an – konkret an die bereits eingeführten „KI-Übersichten“ (AI Overview) sowie den verfügbaren „KI-Modus“ (AI Mode) – und führt diese konsequent weiter.

Neue Suchfunktionen

Im Zuge der Neugestaltung hat Google das bekannte Suchfeld optisch und funktional verändert. Der AI-Mode wird künftig so prominent platziert sein, dass er kaum zu umgehen ist. Technologische Grundlage ist das aktuelle KI-Modell Gemini 2.5 Flash. Die überarbeitete Suche soll nicht nur intuitiver bedienbar sein, sondern auch mit unterschiedlichsten Eingabeformaten umgehen können – darunter Texte, Bilder, Videos, Dateien sowie ganze Chrome-Tabs.

Ähnlich wie bei bekannten KI-Chatbots – etwa Gemini oder ChatGPT – lassen sich bei der neuen Google-Suche Folgefragen stellen, wobei die KI den bisherigen Gesprächsverlauf im Blick behält. Im Karaoke-Bar-Beispiel könnte eine solche Anschlussfrage lauten: „Gibt es dort auch am Abend noch etwas zu essen?“

Die sogenannte Google AI Search liefert auf solche Anfragen mithilfe Künstlicher Intelligenz direkte Antworten – ohne dass Nutzerinnen und Nutzer dafür einzelne Links anklicken und Webseiten nach Öffnungszeiten durchsuchen müssen. Die neue Suche wird ab sofort schrittweise für alle Google-Nutzerinnen und -Nutzer ausgerollt.

Darüber hinaus beschränken sich die Suchergebnisse künftig nicht mehr auf Text oder Verlinkungen. Google kündigt an, dass Antworten je nach Bedarf auch in Form interaktiver Oberflächen, individuell erstellter Grafiken, Tabellen oder Simulationen erscheinen können.

KI-Agenten im Einsatz

Parallel dazu hat Google die Einführung von KI-Agenten für die Suche bekanntgegeben, die dauerhaft im Hintergrund bestimmte Themen beobachten. Wer etwa eine Wohnung sucht, kann einem solchen Agenten die eigenen Suchkriterien mitteilen – dieser überwacht dann den Markt und meldet sich, sobald ein passendes Objekt verfügbar wird.

Diese sogenannten Informations-Agenten starten im Sommer und stehen zunächst ausschließlich Abonnentinnen und Abonnenten von Google AI Pro sowie Google AI Ultra zur Verfügung. In den USA werden zeitgleich auch Buchungs-Agenten für ausgewählte Bereiche wie Handwerk, Kosmetik und Haustierpflege eingeführt.

Diese sollen selbständig im Namen der Nutzerinnen und Nutzer bei Unternehmen anrufen, um Termine zu vereinbaren.