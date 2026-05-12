KI ersetzt Mitarbeiter: Tech-Riese streicht über 1.100 Stellen

Boom ohne Jobs: KI macht Stellen überflüssig – und ein Technologieriese zieht jetzt die radikalen Konsequenzen.

Wachstum trotz Entlassungen: Cloudflare streicht mehr als 1.100 Stellen ab – rund ein Fünftel der gesamten Belegschaft. Die Meldung überraschte die Branche umso mehr, als das Unternehmen wirtschaftlich auf Kurs ist: Die Umsätze steigen, das Geschäft läuft. Ein klassisches Sparpaket ist das also nicht – doch was treibt den Konzern dann zu diesem Schritt?

Jobless Boom

Ökonomen haben für dieses Phänomen bereits einen Begriff geprägt: Jobless Boom (Wirtschaftswachstum ohne Jobzuwachs). Der Wirtschaftswissenschaftler Chen Zhao beschreibt damit den scheinbaren Widerspruch, dass Unternehmen trotz steigender Gewinne in großem Umfang Personal abbauen. Künstliche Intelligenz erhöht die Effizienz – und macht dabei gleichzeitig eine wachsende Zahl von Stellen entbehrlich.

Wie heise.de berichtet, sprechen CEO Matthew Prince und Operativchefin Michelle Zatlyn von einem fundamentalen Wandel. Die KI-Nutzung im Unternehmen sei in nur drei Monaten um mehr als das Sechsfache gestiegen. Mitarbeiter würden täglich Tausende Male auf KI-Agenten zurückgreifen.

Branchenweiter Trend

Cloudflare steht mit dieser Entwicklung nicht allein. Auch das Kölner Unternehmen DeepL, spezialisiert auf KI-gestützte Übersetzungen, gab zuletzt den Abbau von 250 Stellen bekannt – das entspricht einem Viertel der Belegschaft. In den USA wurden im Jahr 2025 fast eine Million Arbeitsplätze gestrichen, so viele wie seit der Corona-Pandemie nicht mehr.

Die Kosten des Umbaus beziffert Cloudflare auf 140 bis 150 Millionen Dollar, der Großteil davon entfällt auf Abfindungszahlungen. Der Konzern plant eine grundlegende Neuausrichtung und will sämtliche Abläufe, Teamstrukturen und Aufgabenbereiche von Grund auf überdenken.