Zwei Kleinkinder aus brennender Wohnung gerettet und reanimiert

Ein Wohnungsbrand in Wien-Ottakring, zwei kleine Kinder in Lebensgefahr – die Feuerwehr handelte in Sekunden.

Am frühen Montagabend kam es in Wien-Ottakring zu einem Wohnungsbrand, der sich rasch zu einem Notfall dramatischen Ausmaßes entwickelte. In der Effingergasse stand eine Wohnung in Flammen – und in ihr befanden sich zwei kleine Kinder. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr zögerten nicht: Noch während die Löschleitung verlegt wurde, drangen sie in die brennende Wohnung vor, um die Kinder in Sicherheit zu bringen.

Kinder reanimiert

Die beiden Kinder im Alter von etwa vier und sechs Jahren mussten nach ihrer Bergung reanimiert werden. Bereits an der Einsatzstelle leitete die Feuerwehr die lebensrettenden Maßnahmen ein, ehe die Wiener Berufsrettung eintraf und die Versorgung übernahm. Bei beiden war es infolge einer vermuteten Rauchgasvergiftung zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand gekommen – beide konnten jedoch erfolgreich reanimiert werden.

Das jüngere Kind wurde anschließend per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, das ältere mit dem Rettungswagen transportiert. Der Zustand beider Kinder galt zum Zeitpunkt des Einsatzes als kritisch. Das Feuer selbst konnte in der Zwischenzeit gelöscht werden, die Ursache des Brandes ist bislang ungeklärt.

Neben den beiden Kindern musste auch ein 14-jähriges Mädchen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Sie stand nach dem Vorfall unter schwerem psychischen Schock.