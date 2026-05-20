Wiener Eissalon-Kette ist pleite – 5 Standorte betroffen

Süße Versprechen, bittere Realität: Eine bekannte Dessert- und Eismarke mitten in Wien steht vor dem Aus.

Über das Vermögen der Vitavien GmbH mit Sitz am Stephansplatz 9 in Wien-Innere Stadt wurde am 11. Mai 2026 ein Insolvenzverfahren eröffnet. Das geht aus Daten des Kreditschutzverbandes hervor. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 29. Juni 2026 anmelden, die erste Gläubigerversammlung findet am 13. Juli 2026 statt.

Das Unternehmen betreibt mehrere Eissalons in Wien, unter anderem an prominenten Lagen am Stephansplatz und auf der Mariahilfer Straße. Wie es für die Marke weitergeht, ist derzeit nicht bekannt.

Türkische Dessertmarke

Gegründet wurde Vitavien im Jahr 2017 in Istanbul, bevor das Unternehmen einige Jahre später den Schritt nach Wien wagte. Die Eissalons verstehen sich als türkische Dessert- und Eismarke im gehobenen Preissegment und verfolgen laut eigenem Anspruch das Ziel, „kleine, unvergessliche Augenblicke“ zu schaffen. Neben Eis umfasst das Sortiment weitere Süßspeisen wie gefüllte Croissants, türkische Kuchen, Macarons, Cookies und den vor allem in sozialen Netzwerken populären San Sebastian Cheesecake.

Im Wiener Stadtbild ist die Marke mit insgesamt fünf Standorten vertreten: am Stephansplatz 9 in Wien-Innere Stadt, in der Johannesgasse 2 in Wien-Innere Stadt, auf der Landstraßer Hauptstraße 33 in Wien-Landstraße, der Mariahilfer Straße 107/3 in Wien-Mariahilf sowie der Währinger Straße 138 in Wien-Währing. Ob die Filialen ihren Betrieb aufrechterhalten und welche Perspektive das Unternehmen hat, ist bislang ungeklärt.