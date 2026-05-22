Nationalteam-Stars live erleben – ÖFB lädt Fans zum Training ein

Ende Mai öffnet das österreichische Nationalteam seine Türen für die Fußballfans des Landes. Am Donnerstag, dem 28. Mai 2026, lädt der ÖFB zum öffentlichen Training am Campus in Wien ein – ein seltener Blick hinter die Kulissen des Nationalteambetriebs. Der ÖFB-Campus befindet sich in der Seestadt Aspern im 22. Wiener Gemeindebezirk. Einlass ist ab 11.00 Uhr, auf den Rasen geht es um 11.30 Uhr. Nach dem Abpfiff der Einheit steht eine Autogrammstunde auf dem Programm, das offizielle Ende ist für rund 13.00 Uhr geplant.

Vor allem für den jüngeren Anhang ist der Termin ein Highlight: Die Chance, die Nationalspieler aus unmittelbarer Nähe zu erleben, ist selten. Neben dem sportlichen Eindruck auf dem Trainingsplatz soll das Event auch Raum für persönliche Begegnungen schaffen. Laut Einladung besteht nach der Einheit die Möglichkeit, gemeinsame Fotos zu machen und Autogramme zu erhalten – unter anderem von David Alaba und seinen Teamkollegen.

Tickets & Anmeldung

Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings sind Tickets erforderlich. Pro Person können bis zu vier Karten gebucht werden – bei begrenztem Kontingent empfiehlt sich eine zügige Anmeldung. Die Platzvergabe erfolgt nach dem Prinzip „First come, first serve“.

Schulklassen werden gesondert berücksichtigt: Schulen können sich bis spätestens 27. Mai 2026, 12.00 Uhr, per E-Mail an campus@oefb.at anmelden. Anzugeben sind dabei Schulname, Ansprechperson sowie die Zahl der teilnehmenden Kinder und Begleitpersonen. Pro Klasse ist die Teilnahme auf maximal 35 Personen inklusive Begleitung beschränkt.

Während des öffentlichen Trainings werden Foto- und Videoaufnahmen angefertigt.

Mit dem Besuch erklären sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer damit einverstanden, dass diese Aufnahmen verwendet und veröffentlicht werden dürfen.